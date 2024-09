Mania de Você: Molina pede Mércia em casamento e faz proposta a Mavi

Na novela “Mania de Você”, Molina (Rodrigo Lombardi) e Mércia (Adriana Esteves) são amantes e cúmplices. Durante momento de raiva, a mãe de Mavi (Chay Suede) revelou ao rapaz que ele é filho do empresário. Irritado, Molina demitiu a empregada, mas percebeu que perderia o controle da situação.

O pai de Luma (Agatha Moreira) decide, então, seduzir Mércia novamente e aproveita para pedi-la em casamento. “Desculpa, Mércia! Eu falei coisas sem pensar, estou arrependido”, fala Molina. Decidido a amolecer o coração dela, o empresário continua com um discurso agradável.

“Minha vida não existe sem você. E eu pensei melhor, eu quero mudar as coisas entre a gente. Está na hora de eu reconhecer tudo que você significa pra mim”, diz Molina. Mércia fica confusa com o que ouve: “Que papo é esse, Molina? E o que é que eu mereço?”

Conforme planejado para retomar as rédeas de tudo, Molina vai direito ao ponto. “Uma linda festa de casamento. Eu vou fazer de você uma mulher feliz, a senhora Molina”, afirma. Mércia tenta não cair no papo do amante, mas cede às palavras doces do vilão: “Eu te amo, Mércia! Você é a mulher da minha vida.”

Molina (Rodrigo Lombardi) pede Mércia (Adriana Esteves) em casamento (Reprodução / Globo)

No outro dia, um novo clima paira no ar. Mércia está feliz com Molina e ele, por sua vez, está satisfeito em ter controle de tudo ao seu redor. Quando Mavi aparece para levar a mãe embora, o jovem é surpreendido pela mudança de planos.

“Mércia, diz a verdade pro Mavi”, pede Molina. Agora, um novo plano do empresário é colocado em prática. "O Molina não é seu pai. Eu tava com raiva do Molina, queria te botar contra ele. Queria dificultar a vida dele”, mente Mércia. O rapaz se estressa com o que ouve e Molina pede que ele se acalme.

O vilão decide apresentar sua ideia para Mavi. “Eu posso não ser o seu pai biológico, mas tenho um sentimento paternal por você. E se eu me casar com a Mércia e você com a Luma, vamos ser uma grande família de verdade”, declara. O filho de Mércia não gosta do que ouve e diz que eles são loucos.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)