Mania de Você: Guga morre ao levar tiro na cabeça; saiba quem é o assassino

Na novela “Mania de Você”, Ísis (Mariana Ximenes) e Guga (Allan Souza Lima) são amantes — ou melhor, eram. Após a dondoca dar fim na vida do marido, Henrique (Antonio Saboia), e começar a ser cobrada pelo amante, ela cansou e decidiu que colocaria um ponto final nessa história. Ísis contratou um assassino de aluguel para matar Guga, mas ele logo descobre.

Berta (Eliane Giardini), mãe de Henrique, passou a investigar a morte do filho e estava perto de chegar em Guga, que levaria tudo direto a Ísis. A vilã, então, é surpreendida pelo amante: “Tá achando que é esperta, piranha, mas o inferno tá cheio de esperto igual a tu.”

Guga (Allan Souza Lima) ameaça contar o plano de Ísis (Mariana Ximenes) a Berta (Eliane Giardini) (Reprodução / Globo)

Ísis tenta sair da situação, mas não convence. “Eu não tive nada a ver com aquele sujeito que tentou te matar. Ele era homem da dona Berta, ela já tá com a polícia atrás de você, já disse”, fala. Guga, certo que a amante está mentindo, ameaça contar tudo para Berta. “A única coisa que me importa é acabar com a tua raça, vadia, desgraçar a sua vida como você fez com a minha. Vamos lá embaixo agora contar pra velha que quem armou a morte do filho dela foi você. Ela vai adorar saber quem você é, direitinho”, diz.

A dondoca implora, entretanto, Guga está decidido a expor tudo que aconteceu de verdade: “Dona Berta! Tenho uma história muito boa pra contar pra senhora! Tenho certeza que a senhora vai adorar escutar tudo o que eu tenho pra contar, é história de novelão!” Porém, antes de ter a chance de falar, o amante de Ísis é surpreendido por um tiro na cabeça, disparado por Berta.

Berta (Eliane Giardini) atira em Guga (Allan Souza Lima) (Reprodução / Globo)

