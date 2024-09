Mania de Você: Rudá trabalha como garçom em restaurante inusitado de Portugal

Em “Mania de Você”, Molina (Rodrigo Lombardi) foi assassinado e Rudá (Nicolas Prattes) se tornou o principal suspeito. Com incentivo de Mavi (Chay Suede), que deseja ver o pescador bem longe de Viola (Gabz), ele fugiu para Portugal. Do outro lado do oceano, Rudá passa a trabalhar como garçom em restaurante inusitado.

O tempo passa e, após 10 anos, o novo emprego de Rudá é em um local “apimentado”. O ex-pescador trabalha, praticamente, sem roupas. Confira abaixo.

Rudá (Nicolas Prattes) trabalha como garçom sexy em Portugal (Reprodução / Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)