Mania de Você: Mavi ‘ajuda’ Rudá a fugir para Portugal

Na novela “Mania de Você”, Rudá (Nicolas Prattes) é o principal suspeito de ter assassinado Molina (Rodrigo Lombardi). O pescador e ex-namorado de Luma (Agatha Moreira) é surpreendido com plano de Mavi (Chay Suede), que deseja ver o rapaz longe — principalmente de Viola (Gabz). Após proposta e sem escolha, Rudá foge para Portugal.

Mavi começa a “caçar” Rudá e arma um plano para “capturar” o pescador, mas na primeira tentativa ele foge com Viola. Na segunda, porém, Rudá é pego ao escapar da caçamba de um caminhão. “Você? Claro! Foi uma armadilha, né?”, deduz o pescador em relação a Mavi.

Rudá (Nicolas Prattes) percebe que caiu em plano de Mavi (Chay Suede) (Reprodução / Globo)

Filho biológico de Molina, Mavi mostra o quanto se parece com o empresário ao planejar uma ação. “Como você é ingênuo, Rudá! Acha que seria tão fácil escapar assim? Uma lancha abastecida, com a chave na ignição te esperando no píer. Um colchão na caçamba de um caminhão debaixo da sua janela, bem na hora que a polícia chegou. Esmola demais, o santo deveria desconfiar”, fala.

Mavi (Chay Suede) quer ver Rudá (Nicolas Prattes) bem longe de Viola (Gabz) (Reprodução / Globo)

O ex-namorado de Viola diz a Rudá que ele tem duas opções. A primeira delas é ser preso e levar a culpa pela morte de Molina. “E qual seria a segunda opção?”, pergunta o pescador. “Você some! Como eu sou muito camarada, te coloco num navio mercante pra Portugal. Ainda te dou uma boa grana pra você recomeçar a sua vida por lá. Bem longe da Viola. A escolha é sua”, explica Mavi.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)