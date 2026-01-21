Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Após eliminação, Aline Campos comenta conflitos na casa e críticas sobre meditação

Na manhã desta quarta-feira, 21, a atriz participou do Café com o Eliminado, no Mais Você

Estadão Conteúdo
fonte

Aline Campos bateu papo com Ana Maria Braga nesta quarta (21), no "Mais Você" (Reprodução / Rede Glob)

Primeira eliminada do BBB 26, Aline Campos deixou o programa na noite dessa terça-feira, 20, com 61,64% da média dos votos. Na manhã desta quarta-feira, 21, a atriz participou do Café com o Eliminado, no Mais Você, e revisitou momentos marcantes de sua curta trajetória no reality em um bate-papo com Ana Maria Braga.

Mágoa antiga com Ana Paula Renault

Durante a conversa, Aline voltou a falar sobre o desconforto que sentiu ao conviver com Ana Paula Renault no confinamento. A atriz lembrou um episódio ocorrido em 2016, quando a jornalista fez críticas a um look usado por ela no Prêmio Multishow.

"Sempre que eu olhava pra Ana Paula, eu me lembrava do que tinha acontecido e nunca pude esclarecer isso", afirmou.

Questionada por Ana Maria se o assunto ainda fazia sentido tantos anos depois, Aline explicou que a situação voltou à tona no BBB. "Foi algo que passou, nem lembrava mais, mas estava convivendo com alguém que falou algo muito sério da minha honra", disse.

A atriz destacou que o comentário mexeu com uma questão sensível. "Ela feriu a minha honra, algo que por muito tempo lutei para se manter firme. Quem bate, não se lembra. Quem apanha, sente. Por mais que aquilo não estivesse mais impactando a minha vida, aflorou ali dentro", completou.

Segundo Aline, após uma conversa entre as duas, ela acreditou em um arrependimento e decidiu encerrar o assunto. "Nessa conversa, acreditei que ela estava arrependida e sugeri: 'Não vamos mais falar sobre esse assunto'. Fiz questão de zerar esse game", contou.

Desentendimento com Marcelo no jogo

Aline relembrou a confusão que teve com Marcelo durante o BBB 26. Segundo a atriz, o participante deixou claro que não houve afinidade entre eles.

"Ele assumiu que o santo não bateu. O Marcelo, quando eu conversei, praticamente assumiu também. Usou um argumento completamente incoerente. Disse que eu fiquei distante e isso não era verdade", afirmou.

Críticas por espiritualidade no BBB 26

Aline também comentou as críticas recebidas de outros confinados por tocar em assuntos ligados à espiritualidade e meditação. A ex-sister afirmou que a abordagem faz parte da sua vivência pessoal e negou que o tema tenha sido imposto nas relações dentro da casa.

"É a forma como eu me expresso. É natural para mim. Quando quero compreender alguém, às vezes pergunto sobre signo, porque acredito que os astros influenciam as pessoas", disse.

Segundo a atriz, as conversas não eram direcionadas nem recorrentes. "Eu não chegava abordando ninguém. As conversas aconteciam de forma orgânica. Eu falava de vários assuntos, não só disso', completou.

Sonho antigo e balanço da experiência

Aline ainda revelou que participar do BBB era um desejo antigo. "No meu caso, há 16 anos eu me visualizei ali dentro da casa. Eu descobri minha gravidez do Nathan lá atrás. Muitas vezes me vi ali dentro", disse.

Ao avaliar sua passagem pelo programa, a atriz afirmou que a experiência foi marcante, apesar da eliminação precoce. "Poder entrar e realizar tudo isso é algo muito marcante. Eu aprendi muito lá. Com certeza eu não queria sair. Diante de tudo que estava acontecendo, fez sentido eu ter saído", concluiu.

Palavras-chave

TV/BBB 26/ALINE CAMPOS/ELIMINAÇÃO
BBB
