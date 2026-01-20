Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right BBB chevron right

Aline Campos é a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26

Participante recebeu 61% dos votos do público e deixou o programa na terça-feira (20)

O Liberal

Aline Campos foi a primeira participante a ser eliminada do Big Brother Brasil 26 na noite desta terça-feira (20). Ela recebeu 61,64% dos votos do público no primeiro Paredão da temporada, que foi disputado contra Ana Paula Renault e Milena.

O resultado detalhado da votação que culminou na saída de Aline Campos foi o seguinte:

  • Aline Campos: 61,64% 
  • Milena: 32,50% Ana Paula
  • Renault: 5,86

Natural do Rio de Janeiro, Aline Campos é atriz e empresária. Aos 38 anos, já integrou o elenco do Domingão do Faustão como dançarina e atuou em produções como Vai que Cola e no filme Os Farofeiros.

Como foi a votação do Paredão

A votação aconteceu exclusivamente pelo Gshow e foi dividida em dois formatos distintos. O voto único, realizado por Cadastro de Pessoa Física (CPF), teve peso de 70% no resultado final. Já o voto de mutirão, que permite múltiplos envios, respondeu por 30% do total.

Dinâmica de formação do primeiro Paredão

A formação do primeiro Paredão foi definida a partir de uma sequência de dinâmicas que começaram na quinta-feira (15). Na ocasião, o Big Fone tocou e foi atendido por Marcelo, que garantiu imunidade. Conforme a regra da semana, ele precisou indicar diretamente um participante ao Paredão e escolheu Aline Campos.

Já na Prova Bate-Volta, Paulo Augusto venceu a disputa e escapou da eliminação. Com isso, Aline, Ana Paula e Milena permaneceram no Paredão e disputaram a preferência do público até o anúncio oficial do resultado.

Palavras-chave

Aline Campos

BBB 26

Big Brother Brasil 26

aline campos no bbb 26
BBB
