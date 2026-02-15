Jojo Todynho é barrada em trio de Bell Marques durante Carnaval de Salvador
Cantora e influenciadora digital teve acesso impedido na concentração do bloco Camaleão
A cantora e influenciadora digital Jojo Todynho foi impedida de acessar o trio elétrico do cantor Bell Marques na tarde deste domingo (15). O incidente ocorreu durante o quarto dia do Carnaval de Salvador, na concentração do bloco Camaleão, localizado no Farol da Barra.
Apesar de estar acompanhada por um forte esquema de segurança, a artista não conseguiu ter acesso ao trio elétrico de Bell Marques. A informação é do portal PS Notícias.
