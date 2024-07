O que se sabe e o que falta responder sobre a morte do ator Thommy Schiavo

Thommy Schiavo morreu neste sábado, dia 20, aos 39 anos de idade, após sofrer uma queda acidental em Cuiabá, onde vivia. O ator era conhecido especialmente por seu papel como João Zoinho no remake de Pantanal.

O que se sabe sobre a morte

O ator morreu na manhã do sábado, após sofrer uma queda. A causa consta como "morte acidental", segundo informações da Polícia Civil. Testemunhas contaram que Thommy Schiavo estava acompanhado por outras pessoas, bebendo álcool, antes do acidente. Seu corpo estava na posição de "decúbito dorsal", sem ferimentos externos. O local onde estava antes de cair fica a 4 metros de altura do piso onde foi encontrado.

Segundo imagens de segurança das proximidades, Thommy Schiavo estava sentado no andar superior do local, se deitou no chão por minutos e, em seguida, se desequilibrou e caiu quando ia levantar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Pessoas Desaparecidas (DHPP) de Cuiabá.

O velório acontece na tarde deste domingo, 21, na Casa de Velório Athia, e o sepultamento será às 16h40, no Cemitério São João Batista, em Presidente Prudente, interior de São Paulo.

O que falta responder

A polícia civil realizou perícia no local, e o corpo do ator foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá para realização de perícia.

"A Perícia Oficial tem o prazo legal de em torno de 10 dias para concluir o laudo", informou a polícia civil.

Repercussão

O ator Leandro Lima, um dos primeiros a dar a notícia, se emocionou: "Thommy era um cara de coração enorme, sempre pronto a ajudar, amava o campo, os bichos, cuidar da pessoas. Lembrando dele chamando todo mundo para assistir um pôr do sol lindo ouvindo Tião Carreiro ou pedindo para cantar lá no Pantanal".

Juliano Cazarré fez um vídeo ao vivo no Instagram rezando um terço "pela alma do meu amigo". "Que Deus possa enxergar a pureza e a doçura do coração do Thommy, levar em conta todas as suas boas ações, que Thommy possa alcançar o descanso eterno".

Alexandre Nero lamentou: "Em choque! Ele me deu o bordão de um dos meus personagens mais queridos. Caramba! Que tristeza". Dira Paes escreveu: "Coração partido demais!". Fernanda Paes Leme publicou: "Conheci ele na novela Paraíso... Que descanse em paz!"

A família também lamentou a morte. Thayná Schiavo, sua irmã, escreveu uma homenagem: "Eu sei que essa dor nunca vai passar, mas vou ter que aprender a conviver com ela, e eu sei que vai ter dias que eu vou chorar, outros, vou ser forte, em outros, vou me pegar escrevendo em suas fotos, mandando mensagem no WhatsApp". "Viva como se tudo fosse uma despedida. Porque é", continuou, em outra postagem.