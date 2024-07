Polícia confirma queda e morte de Thommy Schiavo, ator de 'Pantanal'

O ator Thommy Schiavo, conhecido por sua atuação como Zoinho em 'Pantanal' (2022), morreu após uma queda de um prédio de dois andares neste sábado (20/7). A confirmação foi feita pela Delegacia Especial de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cuiabá (DHPP), do estado de Mato Grosso. Schiavo deixa esposa e filha.

A equipe da DHPP foi acionada para atender uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, onde encontraram Schiavo no piso inferior de um prédio de quitinetes, sem ferimentos externos visíveis. Testemunhas disseram à polícia que estavam bebendo com o ator em uma loja de conveniência próxima antes do incidente.

As imagens das câmeras de segurança do prédio mostraram Schiavo sentado no andar superior antes de se deitar por alguns minutos. Ao se levantar, ele teria se desequilibrado e caído sobre o parapeito. O corpo do ator foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Cuiabá para perícia.

Veja o comunicado da polícia na íntegra:

"A equipe de plantão da DHPP de Cuiabá foi acionada na manhã deste sábado para atender a uma ocorrência no bairro Bosque da Saúde, na capital. No endereço, um prédio de quitinetes de dois andares, a vítima foi encontrada em decúbito dorsal, sem ferimentos externos, caída no piso inferior, a uns quatro metros do andar onde residia. Testemunhas relataram que estavam ingerindo bebida alcoólica com a vítima em uma conveniência próxima à residência. Câmeras do prédio foram verificadas pelos policiais, e as imagens mostraram a dinâmica do momento em que aparece a vítima sentada no andar superior. Depois, se deita no chão por alguns minutos, e, ao se levantar, se desequilibra e o corpo se inclina acima do parapeito, ocasionando a queda. Foi realizada perícia no local, e o corpo foi encaminhado ao IML de Cuiabá para a realização da perícia".

Carreira

No remake de "Pantanal", Schiavo interpretou o peão Zoinho e protagonizou uma cena de beijo com Zaqueu, personagem de Silvero Pereira, durante o casamento de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes).

Thommy era casado com Angra Monaliza, maquiadora da equipe de caracterização de "Pantanal", com quem teve uma filha, Lara, nascida em junho do ano passado.