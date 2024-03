Filho de ex-bilionário, Thor Batista diz que nem sempre teve a vida ganha

O empresário Thor Batista, de 32 anos, filho de Eike Batista e Luma de Oliveira, contou que já enfrentou as consequências de uma série de "erros e exageros" cometidos por ex-agentes e, por isso, foi submetido a muito estresse. "Minha vida, profissional e pessoal, foi tremendamente prejudicada. Que fique bem claro: estou me referindo a agentes que não são meus familiares", declarou.

Thor é filho de Eike Batista, empresário que chegou a figurar entre as maiores fortunas do mundo. No auge da fortuna, Eike teve patrimônio estimado em US$ 30 bilhões. Ele era dono das empresas do Grupo X: OGX (petroleira), OSX (estaleiro), MMX (mineradora), LLX (logística) e MPX (energia), entre outras. Anos depois foram descobertas fraudes fiscais e corrupção de políticos que levaram o empresário à cadeia e a perder boa parte da sua fortuna resultando a apenas alguns milhões de reais.

Thor relata que a carreira profissional foi prejudicada logo no início, quando a sua imagem estava sendo construída.

"As pessoas acham que eu sempre tive a vida ganha. A verdade é que eu tive, sim, mas só até um certo momento. A partir de um momento, muitas coisas foram tiradas de mim, me envolveram em situações com as quais eu não possuo e nunca possuí qualquer relação. Isso tudo num momento crítico da vida de um jovem, que é o momento no qual a carreira profissional começa a caminhar. E, no meu caso, momento no qual comecei a construir minha carreira solo distante do meu pai", detalhou Thor.