Aos 32 anos, Thor Batista surpreende internautas com aparência envelhecida

Thor Batista, primogênito do milionário Eike Batista, chamou atenção nas redes sociais após compartilhar fotos recentes em seu perfil do Instagram. Na rede social, o empresário divulgou um ensaio ao lado de sua parceira, Lunara Campos, e seu filho recém-nascido.

No entanto, o momento de chegada do herdeiro não impediu os internautas de notarem o visual envelhecido aos 32 anos, com cabelos grisalhos, calvície e marcas de expressão. Conhecido pela imagem de “playboy polêmico” e corpo de fisioculturista, o empresário surpreendeu com sua transformação para a versão de "pai de família".

“Levou a ‘marretada do Thor’ com força!”, brincou um internauta. “Com sorte todo mundo vai envelhecer”, ponderou outro. “Quando foi que o Thor deixou de ser um adolescente cabeludo e inconsequente para virar um coroa calvo? Quanto tempo eu dormi?”, ironizou outro perfil.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)