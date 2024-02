Assessoria atualiza estado de saúde de Ivete Sangalo internada por pneumonia

Ivete Sangalo deve receber alta em breve segundo a assessoria da cantora atualizou o estado de saúde da artista na tarde desta sexta-feira (23). A baiana foi internada na última quinta (22) para tratar um quadro de pneumonia.

No perfil dela no Instagram, a mãe de Marcelo e das gêmeas Marina e Helena contou para os fãs que estava bem, mas tem sofrido com consequências da maratona de shows do Carnaval.

“Terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira (20/2), não me sentia confortável, [estava] com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje (quinta), a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia”, escreveu a cantora na rede social.

Ivete Sangalo garantiu que estava “assistida” e se “sentindo melhor”. Ela aproveitou ainda para cancelar o show que faria no Navio da Xuxa e se desculpar com a loira e os fãs. “Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe [e] todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo”, disse.