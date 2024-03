'Não é nada agradável', diz Thor Batista ao rebater críticas à aparência

Thor Batista, 32 anos, voltou aos holofotes nos últimos dias após ser alvo de críticas sobre a aparência. O empresário decidiu processar quem fizesse comentários sobre sua aparência como resposta aos ataques.

O filho mais velho do ex-bilionário Eike Batista e Luma de Oliveira contou que as críticas têm afetado o próprio dia a dia. "Não é nada agradável. Durante o período no qual estava focado na academia, de 2008 até 2022, poucos foram os momentos nos quais a aparência era uma prioridade", disse ao site Splash, do portal UOL.

"Gosto de ter muita força e não abro mão de comer doces todos os dias. Essa mentalidade não resulta num físico e aparência excelentes não. Em alguns momentos eu fazia dieta bem regrada e, aí, isso passava por cima da minha tendência natural de reter líquidos, por exemplo. Aí, sim, ficava mais bonito mesmo. Em um momento cheguei a 4% de gordura, mas isso não é sustentável", declarou Thor.

Para ele, não vale a pena se submeter a procedimentos estéticos e cita o rei Charles 3º como exemplo de resistência. "Não compensa passar por cima da natureza e deixar o rosto e corpo totalmente artificiais com diferentes procedimentos. Não compensa ter os dentes na tonalidade 'branco cheguei'. Não compensa se entupir de hormônios e treinar excessivamente [...] Gosto do tradicional. Você vê o rei Charles, príncipe William, colocando implante capilar e 'dentes de Instagram'? Não", afirmou.