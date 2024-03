Luma de Oliveira, mãe de Thor Batista, reage às críticas sobre aparência do filho

Luma de Oliveira, mãe do empresário Thor Batista, reagiu na madrugada desta terça-feira (27), às críticas recebidas pelo filho após a publicação de fotos recentes em que o primogênito aparenta estar “envelhecido”.

Em seu perfil do Instagram, a atriz fez um desabafo e criticou procedimentos estéticos. “Ontem, meu primogênito foi duramente criticado nas mídias por não estar com a aparência padrão feita em alguns consultórios que deixam os rostos devidamente inflados, como é considerado bonito hoje em dia”, iniciou.

VEJA MAIS

“Daí a pessoa acha que ficou mais nova, na minha opinião, só ficou com uma única expressão quando está feliz, triste, emocionado ou decepcionado”, acrescentou ela.

Depois, a artista defendeu as naturais linhas de expressão e beleza "imperfeita". “Só para lembrar que ainda existem pessoas como eu, que preferem as marcas ao redor dos olhos, mas que permitem ter expressão no olhar. Que se satisfaz com batom vermelho e não quer ter os dentes como teclado de piano milimetricamente ajustados”, finalizou.

Entenda a polêmica envolvendo Thor Batista

Thor Batista, primogênito do milionário Eike Batista, chocou a web nesta segunda-feira (26), após aparecer em uma foto com cabelo grisalho, calvície e marcas de expressão no rosto aos 32 anos. Na foto, o empresário estava ao lado de sua esposa, a modelo Lunara Campos, e seu filho recém-nascido.

No X, o antigo Twitter, algumas pessoas repercutiram as imagens do “playboy problemático”, como era chamado antes, e chegaram a fazer comparações com a transformação para sua versão “pai de família”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)