Britney Spears: Produção nega show de cantora em Copacabana
Projeto Todo Mundo No Rio desmente rumores sobre participação da cantora pop e afirma que informações oficiais serão divulgadas em canais próprios
A produção do projeto Todo Mundo No Rio negou, por meio de comunicado, os rumores de que a cantora Britney Spears seria a atração confirmada para uma série de shows em Copacabana. A informação, veiculada por alguns veículos, foi desmentida oficialmente pelo evento no Rio de Janeiro.
Em nota enviada ao jornal Estadão, a assessoria de imprensa do projeto foi categórica ao negar qualquer tipo de negociação com a artista. A organização reforçou que todas as informações sobre os próximos artistas a se apresentarem na famosa praia carioca serão anunciadas exclusivamente pelos canais oficiais.
Comunicado oficial desmente negociações
O comunicado, reproduzido por veículos de imprensa, inicia declarando que "O projeto Todo Mundo no Rio esclarece que são incorretas as informações recentes publicadas por alguns veículos de imprensa a respeito do evento".
Em seguida, a nota complementa: "Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno."
Outras especulações e shows anteriores
Nos últimos dois anos, a orla de Copacabana já foi palco para grandes nomes da música internacional, como Madonna e Lady Gaga, em shows que atraíram grande público e movimentaram o Brasil.
Além das especulações envolvendo Britney Spears, a cantora Shakira também teve seu nome ventilado como uma possível atração para o Todo Mundo No Rio, especialmente após uma postagem do prefeito Eduardo Paes. Na ocasião, a assessoria do projeto limitou-se a declarar que "não comenta sobre especulações ou sobre possíveis negociações em andamento".
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA