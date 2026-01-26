Britney Spears: Produção nega show de cantora em Copacabana

A produção do projeto Todo Mundo No Rio negou, por meio de comunicado, os rumores de que a cantora Britney Spears seria a atração confirmada para uma série de shows em Copacabana. A informação, veiculada por alguns veículos, foi desmentida oficialmente pelo evento no Rio de Janeiro.

Em nota enviada ao jornal Estadão, a assessoria de imprensa do projeto foi categórica ao negar qualquer tipo de negociação com a artista. A organização reforçou que todas as informações sobre os próximos artistas a se apresentarem na famosa praia carioca serão anunciadas exclusivamente pelos canais oficiais.

Comunicado oficial desmente negociações

O comunicado, reproduzido por veículos de imprensa, inicia declarando que "O projeto Todo Mundo no Rio esclarece que são incorretas as informações recentes publicadas por alguns veículos de imprensa a respeito do evento".

Em seguida, a nota complementa: "Neste momento, não há qualquer negociação em curso com a artista mencionada nas reportagens. O projeto reforça que todas as informações oficiais relacionadas à programação, atrações e demais detalhes serão comunicadas exclusivamente por seus canais oficiais, no momento oportuno."

Outras especulações e shows anteriores

Nos últimos dois anos, a orla de Copacabana já foi palco para grandes nomes da música internacional, como Madonna e Lady Gaga, em shows que atraíram grande público e movimentaram o Brasil.

Além das especulações envolvendo Britney Spears, a cantora Shakira também teve seu nome ventilado como uma possível atração para o Todo Mundo No Rio, especialmente após uma postagem do prefeito Eduardo Paes. Na ocasião, a assessoria do projeto limitou-se a declarar que "não comenta sobre especulações ou sobre possíveis negociações em andamento".