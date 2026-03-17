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Anitta revela que passou da fase de desejar filhos e brinca quer apenas a festa de casamento

A cantora e o empresário Ian Bortolanza namoraram por aproximadamente um ano, ela está solteira há três meses

O Liberal
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Anitta aparece de surpresa em conversa com fã nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

O paulista Guilherme Muller teve uma surpresa inesquecível ao ser convidado para responder a uma pesquisa e se deparar com sua ídola, Anitta, em uma ação especial da gravadora da artista. Durante o encontro, o diálogo foi muito além do profissional, com a cantora demonstrando interesse em temas pessoais do novo amigo, como planos para o futuro. Ao abordar relacionamentos, Anitta, que encerrou há pouco tempo o namoro com Ian Bortolanza, comentou com bom humor sobre o matrimônio ao dizer que "esse negócio de casar é babado. Da festa, eu gosto. Queria só a festa, depois do casamento vai cada um para um canto".

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A conversa seguiu para o tema da paternidade, e quando o fã afirmou que já havia passado dessa fase, a estrela de 32 anos prontamente concordou ao declarar que "eu também". Além de falar sobre a vida pessoal, Anitta comentou sobre o fim de seu período sabático e deu conselhos baseados em sua própria vivência sobre o excesso de lazer, afirmando que "viajar duas vezes por ano é ótimo. Mais do que isso você vai endoidar. Escute a voz da experiência. Mais que isso, você não vai achar mais nenhum lugar legal".

Atualmente, a artista concentra suas energias na produção de clipes e na divulgação de seu próximo álbum, intitulado "Equilibrium", que tem lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026. Sobre a estratégia do novo projeto, a cantora detalhou que o processo de seleção foi intenso e explicou que "a gente gravou muita música, mas não dá para lançar as 60 composições. Vamos fazer o lançamento em duas partes. A primeira tem mais músicas em português. E a segunda parte são músicas internacionais. Vamos lançar em dois pedaços".

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