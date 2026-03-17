Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (17/03)?
O filme "Tô Ryca! 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (17/03), às 15h25, o filme "Tô Ryca! 2", dirigido por Pedro Antonio e estrelado por Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro, Marcelo Adnet. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Tô Ryca! 2"?
Selminha (Samantha Schmütz) ficou rica e passou a comprar tudo do bom e do melhor, sem pensar NAS consequências. Mas logo sua fortuna é colocada em jogo quando uma estranha aparece e se diz a herdeira legítima do dinheiro. Com o mesmo sobrenome DE Selminha, a mulher logo coloca a mão naquilo que não lhe pertence. Agora, a patrona do bairro Quintino volta às origens e precisa lutar para sobreviver no aperto, sem desamparar o local.
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Veja o trailer do filme "Tô Ryca! 2"
Informações do filme "Tô Ryca! 2"
- Título original: Tô Ryca! 2
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h42min
- Nacionalidade: brasileira
- Gênero: comédia
- Lançamento: 2021
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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