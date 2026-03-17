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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (17/03)?

O filme "Tô Ryca! 2" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Samantha Schmütz como Selminha em "Tô Ryca! 2" (Reprodução)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (17/03), às 15h25, o filme "Tô Ryca! 2", dirigido por Pedro Antonio e estrelado por Samantha Schmütz, Katiuscia Canoro, Marcelo Adnet. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Tô Ryca! 2"?

Selminha (Samantha Schmütz) ficou rica e passou a comprar tudo do bom e do melhor, sem pensar NAS consequências. Mas logo sua fortuna é colocada em jogo quando uma estranha aparece e se diz a herdeira legítima do dinheiro. Com o mesmo sobrenome DE Selminha, a mulher logo coloca a mão naquilo que não lhe pertence. Agora, a patrona do bairro Quintino volta às origens e precisa lutar para sobreviver no aperto, sem desamparar o local.

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Veja o trailer do filme "Tô Ryca!  2"

Informações do filme "Tô Ryca! 2"

  • Título original: Tô Ryca! 2
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h42min
  • Nacionalidade: brasileira
  • Gênero: comédia
  • Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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