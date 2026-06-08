Nazaré Pereira divide palco com Liz Amazônia em festival realizado na Europa

A cantora acreana Nazaré Pereira recebeu a paraense Liz Amazônia como convidada especial durante sua apresentação no último sábado (6), na 5ª edição do Turin Turin Forró Fest, realizada em Turim, na Itália. O show ocorreu na Associazione Culturale Variante Bunker, um dos espaços que integraram a programação do evento internacional dedicado à música e à dança nordestina brasileira.

Juntas, as artistas interpretaram a canção “Eu Nasci no Pará”, parceria lançada em 2025. A música, inspirada no carimbó, reúne referências à cultura paraense e à Amazônia.

Durante a participação, Liz, que mora há muitos anos fora do Brasil, subiu ao palco com uma bandeira do Pará.

O momento foi compartilhado pela artista paraense em suas redes sociais após a apresentação.

Ao comentar a experiência, Liz destacou a oportunidade de dividir o palco com Nazaré Pereira e apresentar a musicalidade da cultura paraense ao público internacional.

“Para mim, foi maravilhoso, um sonho realizado. Ela me homenageou no palco, cantamos e ainda mostrei como se dança carimbó aos gringos. Todos amaram”, afirmou.

Realizado entre os dias 5 e 7 de junho, o Turin Turin Forró Fest reuniu músicos, professores, DJs e praticantes da dança de diferentes países. O festival integra um circuito de eventos dedicados ao forró na Europa, onde o gênero brasileiro mantém uma comunidade consolidada e um calendário regular de atividades.

A participação de Nazaré no festival ocorre em um momento de reconhecimento de sua trajetória artística. No início deste mês, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou o projeto de lei que reconhece sua obra como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado. O texto ainda aguarda sanção da Governadora do Pará.

Nascida em Xapuri, no Acre, Nazaré Pereira construiu grande parte de sua carreira na Europa após se mudar para a França na década de 1970. Ao longo dos anos, lançou álbuns, realizou apresentações em diversos países e se tornou uma das artistas do Norte do Brasil com atuação voltada à divulgação da música popular brasileira no exterior.