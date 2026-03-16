Maldição do Oscar? Brasileiros culpam Gwyneth Paltrow por derrota de O Agente Secreto

A participação do filme brasileiro “O Agente Secreto” no Oscar 2026, no domingo (15), repercutiu nas redes sociais após o longa encerrar a noite sem estatuetas. Entre os assuntos mais comentados pelos internautas brasileiros esteve uma foto da atriz Gwyneth Paltrow ao lado de Wagner Moura, registrada nos bastidores da premiação.

A imagem passou a circular nas redes e gerou uma série de comentários. Usuários associaram, em tom de brincadeira, o encontro à derrota do filme em uma das categorias disputadas na cerimônia.

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A repercussão ganhou força porque Paltrow foi responsável por apresentar no palco a categoria Melhor Direção de Elenco, uma das disputadas por “O Agente Secreto”. O prêmio acabou ficando com outra produção.

Nas redes sociais, parte dos internautas brasileiros mencionou que a atriz anunciou justamente a categoria em que o longa brasileiro estava indicado. Alguns comentários sugeriram que a presença da atriz teria “dado azar” ao filme, retomando uma discussão antiga entre fãs de cinema no país.

“O Agente Secreto perdeu o Oscar de best casting só porque foi a Gwyneth Paltrow que entregou”, escreveu uma internauta. Outros usuários também ironizaram a situação. “Depois de 1999, era melhor manter o Wagner longe da Gwyneth”, comentou um perfil na rede social X, antigo Twitter. Outro usuário afirmou: “A maldição do Oscar atacou de novo”.

Internautas relembram derrota de Fernanda Montenegro

Os comentários nas redes também resgataram um episódio marcante da história do cinema brasileiro no Oscar. Em 1999, a atriz Fernanda Montenegro foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no filme “Central do Brasil”.

Naquela edição da premiação, a estatueta ficou com Gwyneth Paltrow, premiada por “Shakespeare Apaixonado”.

Brasil teve cinco indicações ao Oscar 2026

Na edição deste ano da premiação, o Brasil apareceu entre os indicados em cinco categorias. Quatro delas foram conquistadas pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. O longa concorreu nas seguintes categorias:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Direção de Elenco

Melhor Ator (Wagner Moura)

Além disso, o diretor de fotografia Adolpho Veloso também foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”. Apesar das indicações, os brasileiros terminaram a noite sem levar estatuetas na cerimônia de 2026.