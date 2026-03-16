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Maldição do Oscar? Brasileiros culpam Gwyneth Paltrow por derrota de O Agente Secreto

Atriz apresentou a categoria de Melhor Direção de Elenco, em que filme brasileiro internautas lembraram disputa de Fernanda Montenegro em 1999

Hannah Franco
fonte

Brasileiros brincam com ‘maldição’ de Gwyneth no Oscar 2026 (Reprodução/HBO)

A participação do filme brasileiro “O Agente Secreto” no Oscar 2026, no domingo (15), repercutiu nas redes sociais após o longa encerrar a noite sem estatuetas. Entre os assuntos mais comentados pelos internautas brasileiros esteve uma foto da atriz Gwyneth Paltrow ao lado de Wagner Moura, registrada nos bastidores da premiação.

A imagem passou a circular nas redes e gerou uma série de comentários. Usuários associaram, em tom de brincadeira, o encontro à derrota do filme em uma das categorias disputadas na cerimônia.

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A repercussão ganhou força porque Paltrow foi responsável por apresentar no palco a categoria Melhor Direção de Elenco, uma das disputadas por “O Agente Secreto”. O prêmio acabou ficando com outra produção.

Nas redes sociais, parte dos internautas brasileiros mencionou que a atriz anunciou justamente a categoria em que o longa brasileiro estava indicado. Alguns comentários sugeriram que a presença da atriz teria “dado azar” ao filme, retomando uma discussão antiga entre fãs de cinema no país.

“O Agente Secreto perdeu o Oscar de best casting só porque foi a Gwyneth Paltrow que entregou”, escreveu uma internauta. Outros usuários também ironizaram a situação. “Depois de 1999, era melhor manter o Wagner longe da Gwyneth”, comentou um perfil na rede social X, antigo Twitter. Outro usuário afirmou: “A maldição do Oscar atacou de novo”.

Internautas relembram derrota de Fernanda Montenegro

Os comentários nas redes também resgataram um episódio marcante da história do cinema brasileiro no Oscar. Em 1999, a atriz Fernanda Montenegro foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no filme “Central do Brasil”.

Naquela edição da premiação, a estatueta ficou com Gwyneth Paltrow, premiada por “Shakespeare Apaixonado”.

Brasil teve cinco indicações ao Oscar 2026

Na edição deste ano da premiação, o Brasil apareceu entre os indicados em cinco categorias. Quatro delas foram conquistadas pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. O longa concorreu nas seguintes categorias:

  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Direção de Elenco
  • Melhor Ator (Wagner Moura)

Além disso, o diretor de fotografia Adolpho Veloso também foi indicado ao Oscar de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”. Apesar das indicações, os brasileiros terminaram a noite sem levar estatuetas na cerimônia de 2026.

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