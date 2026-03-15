Grupo Liberal acompanha Oscar 2026 em live com especialistas e debate sobre premiados

Enquanto o Oscar 2026 revelava seus vencedores, o público acompanhava também uma maratona de comentários na transmissão especial do Grupo Liberal, exibida na noite do último domingo (15). Comandada por João Gabriel (Dom Sousa), a live reuniu especialistas para discutir os destaques da premiação e as cinco indicações brasileiras deste ano.

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Exibida no canal oficial de O Liberal no YouTube, a cobertura acompanhou os principais momentos da cerimônia e analisou as produções que disputaram as estatuetas. A bancada contou com a professora e pesquisadora Jamylle Cook, a criadora de conteúdo Marcela Bomfim, o representante do Cine Clube Paraense Marcelo Flexa, o colunista do jornal O Liberal Ismaelino Pinto e João Costa, do canal XAnimeGamer.

Esta foi a quinta edição consecutiva da cobertura especial organizada pelo grupo de comunicação paraense. Segundo João Gabriel, o formato deste ano foi mais dinâmico. “Tivemos duas horas de live, o que exigiu uma interação mais rápida dos comentaristas”, explicou.

A transmissão começou com a análise das primeiras categorias anunciadas. Jamylle Cook comentou o resultado de Melhor Atriz Coadjuvante, vencido por Amy Madigan. “Foi uma atuação bem interessante e que marcou bastante”, afirmou.

Transmissão marcou a quinta edição da cobertura do portal sobre a maior premiação do cinema (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Durante o programa, os participantes também discutiram a presença brasileira em campanhas internacionais. Para Marcelo Flexa, o interesse do mercado norte-americano por produções estrangeiras tem ampliado a visibilidade do cinema brasileiro. “Muitas vezes os filmes passam por festivais e acabam sendo escolhidos por produtoras americanas para lançamento lá”, disse, citando exemplos como “Ainda Estou Aqui” e “O Agente Secreto”.

O colunista Ismaelino Pinto destacou mudanças no perfil da premiação com a ampliação de integrantes internacionais na Academy of Motion Picture Arts and Sciences. “Isso reflete a renovação dos acadêmicos, com cada vez mais estrangeiros participando”, afirmou. Ele também ressaltou o impacto do retorno do público às salas de cinema para assistir produções nacionais. “Melhor do que estar no Oscar é ter trazido de volta o público brasileiro para dentro das salas para ver filmes na sua própria língua”, declarou.

Neste ano, o Brasil chegou à cerimônia com cinco indicações. O filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, concorreu em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Escalação de Elenco. Já o diretor de fotografia Adolpho Veloso disputou Melhor Fotografia por “Sonhos de Trem”. Apesar das indicações, o país não conquistou estatuetas nesta edição.

O resultado foi diferente do registrado em 2025, quando “Ainda Estou Aqui” venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Na principal categoria deste ano, Melhor Filme, o prêmio ficou com “Uma Batalha Após a Outra”, dirigido por Paul Thomas Anderson. Já o Oscar de Melhor Ator foi concedido a Michael B. Jordan por sua atuação em “Pecadores”.

Confira abaixo a lista completa de vencedores do Oscar 2026:

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Madigan - A Hora do Mal

Melhor Animação

Guerreiras do K-Pop

Melhor Curta Animado

The Girl Who Cried Pearls

Melhor Figurino

Frankenstein

Melhor Cabelo e Maquiagem

Frankenstein

Melhor Direção de Elenco

Uma Batalha Após a Outra

Melhor curta metragem (empate)

Os Cantores

Two People Exchanging Saliva

Melhor ator coadjuvante

Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)

Melhor Roteiro Adaptado

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Roteiro Original

Pecadores

Design de Produção

Frankestein

Melhores Efeitos Visuais

Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor Curta Documentário

Quartos Vazios

Melhor Documentário

Um Zé Ninguém Contra Putin

Melhor Trilha Sonora

Pecadores

Melhor Som

F1: O Filme

Melhor Montagem

Uma Batalha Após a Outra

Melhor Fotografia

Pecadores

Melhor Filme Internacional

Valor Sentimental

Melhor Canção Original

"Golden" - Guerreiras do K-Pop

Melhor Direção

Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator

Michael B. Jordan - Pecadores

Melhor Atriz

Jessie Buckley - Hamnet

Melhor Filme

Uma Batalha Após a Outra