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Lula comenta derrota de 'O Agente Secreto' no Oscar 2026

Presidente e Janja publicam mensagem destacando orgulho pelos brasileiros indicados e ressaltam a força do cinema nacional na premiação

Hannah Franco
fonte

Lula comenta derrota de 'O Agente Secreto' no Oscar 2026 (Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se manifestou na madrugada desta segunda-feira (16) após o filme brasileiro “O Agente Secreto” não conquistar estatuetas no Oscar 2026, mesmo concorrendo em quatro categorias. A mensagem foi publicada nas redes sociais e assinada também pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

No texto, o presidente afirmou que o resultado não diminui o reconhecimento internacional alcançado pelos artistas brasileiros e destacou que o país esteve representado em diferentes categorias da premiação. Segundo Lula, milhões de brasileiros se sentiram representados ao ver profissionais do país entre os indicados ao principal prêmio do cinema mundial.

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Na publicação, Lula ressaltou que o Brasil teve cinco indicações ao Oscar nesta edição, o que, segundo ele, evidencia o reconhecimento da produção audiovisual brasileira.

“Foram cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial, mostrando novamente a força do nosso cinema e o talento dos nossos atores, atrizes, diretores e de toda a equipe técnica que faz essa arte acontecer”, escreveu o presidente. Ele também afirmou que a presença brasileira na premiação contribui para ampliar a visibilidade da cultura nacional no exterior. “É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias”, destacou.

Na mensagem, Lula e Janja também parabenizaram os profissionais envolvidos nas produções indicadas. O presidente citou o diretor Kleber Mendonça Filho, o ator Wagner Moura, o ator Gabriel Domingues e toda a equipe do longa “O Agente Secreto”.

O casal também mencionou o diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”. “Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema”, afirmaram na publicação.

Brasil teve cinco indicações ao Oscar 2026

Na edição deste ano do prêmio, o Brasil apareceu entre os indicados em cinco categorias. Quatro delas foram conquistadas pelo filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura. O longa concorreu nas seguintes categorias:

  • Melhor Filme
  • Melhor Filme Internacional
  • Melhor Elenco
  • Melhor Ator (Wagner Moura)

Além disso, o diretor de fotografia Adolpho Veloso foi indicado ao prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”.

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