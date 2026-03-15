Lula diz que Oscar destaca força da cultura brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou neste domingo (15) que a presença do Brasil na disputa do Oscar representa um reconhecimento internacional da força da cultura brasileira. A declaração foi feita nas redes sociais no dia da cerimônia da principal premiação do cinema mundial.

Na publicação, o presidente destacou o papel do audiovisual brasileiro na projeção da cultura nacional para outros países e afirmou que as produções do país têm mostrado ao mundo o talento de artistas e profissionais do setor.

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“Brasil, o país do cinema. Hoje, dia de premiação do Oscar, o mundo volta os olhos para a força do nosso audiovisual. É o reconhecimento da potência da cultura brasileira. E o Brasil mostra, mais uma vez, que tem talento de sobra para brilhar nas telas do mundo”, escreveu.

Filmes citados por Lula marcaram o cinema brasileiro

Ao comentar o tema, Lula também mencionou obras que ganharam destaque dentro e fora do país e que ajudaram a consolidar a presença do cinema brasileiro no cenário internacional. Entre os títulos lembrados pelo presidente estão produções como:

Cidade de Deus

Central do Brasil

Tropa de Elite

Aquarius

Que Horas Ela Volta?

Bacurau

Democracia em Vertigem

A lista também inclui clássicos do audiovisual nacional, como “Deus e o Diabo na Terra do Sol” e “Terra em Transe”, além do documentário “O Sal da Terra”.

Brasil disputa cinco categorias no Oscar

Na edição deste ano da premiação, o Brasil concorre em cinco categorias. Quatro indicações são do filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura. O longa está na disputa nas categorias:

Melhor Filme

Melhor Filme Internacional

Melhor Elenco

Melhor Ator (Wagner Moura)

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso foi indicado ao prêmio de Melhor Fotografia pelo trabalho no filme “Sonhos de Trem”.