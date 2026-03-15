Oscar 2026: Sean Penn vence como melhor ator coadjuvante por 'Uma Batalha Após a Outra'
O ator não compareceu à cerimônia, que ocorreu neste domingo (15)
Sean Penn venceu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante 2026 por seu trabalho em Uma Batalha Após a Outra. O longa dirigido por Paul Thomas Anderson é um dos mais indicados da noite e vai se firmando como um dos grandes vencedores.
O nome do ator foi anunciado por Kieran Culkin, vencedor no ano passado. Sean Penn, no entanto, não foi ao Oscar.
Esta é a sexta indicação de Sean Penn e sua terceira vitória em uma categoria de atuação no prêmio da Academia. O ator de 65 anos também foi premiado em 2004, por Sobre Meninos e Lobos, e em 2009, por Milk: A Voz da Igualdade, ambos como Melhor Ator.
Desta vez, ele leva a estatueta por ter interpretado o Coronel Lockjaw no épico de PTA. Livremente inspirada em Vineland, romance de 1990 de Thomas Pynchon, a obra trata de assuntos como polarização política e crise migratória nos EUA, e acompanha a história de Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio), um ex-revolucionário conhecido como Ghetto Pat.
Paranoico, isolado e constantemente chapado, ele é forçado a encarar o passado quando sua filha, Willa (Chase Infiniti), é sequestrada por um antigo inimigo, o personagem militarista de Penn.
Ao todo, Uma Batalha Após a Outra recebeu 13 indicações ao Oscar 2026.
Veja os indicados ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2026
Delroy Lindo, Pecadores Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra Stellan Skarsgård, Valor Sentimental Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra Jacob Elordi, Frankenstein
