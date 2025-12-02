Zaynara lança vídeo de coreografia para 'Amazônia Menu'

A cantora e compositora Zaynara anunciou nesta terça-feira, 02, o lançamento de um vídeo de coreografia para a música "Amazônia Menu" no YouTube, às 18h.

A canção "Amazônia Menu" integra o álbum "Amor Perene", lançado pela artista em outubro de 2025.

Detalhes sobre 'Amor Perene' e a celebração amazônica

O disco "Amor Perene" marca o segundo álbum de estúdio da cantora paraense e o primeiro em parceria com a gravadora Sony Music. A faixa é considerada um dos destaques do projeto, celebrando a cultura e os sabores da região amazônica, com menção a ingredientes típicos como pupunha, açaí, tucupi e jambu.