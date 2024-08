VÍDEO: MC Mirella publica primeira foto do corpo após fazer combo de cirurgias plásticas

MC Mirella está mostrando o resultado das plásticas que realizou recentemente. Após revelar que fez mastopexia, lipoaspiração e lipoenxertia glútea, Mirella usou as redes sociais para mostrar o resultado da cirurgia, que ela disse ter durado mais de oito horas.

Ao publicar uma foto nua e de costas no X, o antigo Twitter, Mirella disse na legenda: “To SUPER inchada ainda! Apenas 7 dias! MAS PQP, OLHA ESSE BUNDÃO”.

Em seguida, ela publicou outra foto nua - desta vez de frente, deitada em uma espreguiçadeira - enquanto cobre as partes íntimas com alguns emojis. De acordo com a cantora, o clique sem censura pode ser visto em seu perfil na Privacy. No Instagram, Mirella também postou um vídeo comparando o antes e depois da cirurgia.

“Um resultado espetacular e natural, como eu queria. Barriga mais que negativa, a gordura que deu pra tirar coloquei no bumbum. E minhas costas esculpida. EU PEDI PRA ARRUMAR MEU UMBIGO E EU AMEI!”, comentou ela. “O que eu mais queria era melhorar a flacidez da minha barriga”.