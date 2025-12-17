Mulheres paraenses brilham na 9ª edição do WME Awards by Billboard

Na noite desta quarta-feira (17), artistas paraenses se destacaram na 9ª edição do Women’s Music Event (WME) Awards by Billboard, uma das premiações mais importantes do cenário musical brasileiro. O evento, realizado em São Paulo, celebra o empoderamento e a representatividade feminina na música.

Gaby Amarantos foi a grande vencedora da noite, conquistando o prêmio de Álbum com “Rock Doido” e também levando o troféu de Videoclipe com o “Rock Doido - O Filme”. No palco, a cantora emocionou o público com um discurso intenso e inspirador de agradecimento.

Além de vencer, Gaby se apresentou ao lado de Zaynara e Joelma, interpretando o carimbó “Lua Luar”, celebrando as raízes musicais do Pará.

Outra paraense que brilhou na cerimônia foi DJ Méury, de Cametá, que conquistou o prêmio de Melhor DJ. Além disso, Joelma recebeu o troféu na categoria Show, onde concorria com Viviane Batidão. A produtora paraense Nat/Esquema foi indicada como Radialista.

A edição deste ano prestou homenagem à cantora e empresária Preta Gil, que faleceu este ano. Fafá de Belém abriu oficialmente a noite cantando “Só o Amor”, um dos maiores sucessos da homenageada.

Confira os melhores momentos das paraenses na premiação: