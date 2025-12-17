Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mulheres paraenses brilham na 9ª edição do WME Awards by Billboard

DJ Méury, Joelma e Gaby Amarantos recebem prêmios, enquanto Fafá de Belém e Zaynara se apresentam no palco principal

Hannah Franco
fonte

Gaby Amarantos e DJ Méury são premiadas em no WME AWARDS. (Reprodução/Instagram)

Na noite desta quarta-feira (17), artistas paraenses se destacaram na 9ª edição do Women’s Music Event (WME) Awards by Billboard, uma das premiações mais importantes do cenário musical brasileiro. O evento, realizado em São Paulo, celebra o empoderamento e a representatividade feminina na música.

Gaby Amarantos foi a grande vencedora da noite, conquistando o prêmio de Álbum com “Rock Doido” e também levando o troféu de Videoclipe com o “Rock Doido - O Filme”. No palco, a cantora emocionou o público com um discurso intenso e inspirador de agradecimento.

VEJA MAIS

image Prêmio Multishow realiza 32ª edição com homenagens e Gaby Amarantos em destaque; saiba como assistir
Evento tem transmissão inédita na TV aberta. Gaby Amarantos concorre em cinco categorias

image Gaby Amarantos vence 'Brega do Ano' no Prêmio Multishow 2025 com o hit 'Foguinho'
Faixa de “Rock Doido” garante reconhecimento nacional; cantora dedica conquista aos artistas do Norte

Além de vencer, Gaby se apresentou ao lado de Zaynara e Joelma, interpretando o carimbó “Lua Luar”, celebrando as raízes musicais do Pará.

Outra paraense que brilhou na cerimônia foi DJ Méury, de Cametá, que conquistou o prêmio de Melhor DJ. Além disso, Joelma recebeu o troféu na categoria Show, onde concorria com Viviane Batidão. A produtora paraense Nat/Esquema foi indicada como Radialista.

A edição deste ano prestou homenagem à cantora e empresária Preta Gil, que faleceu este ano. Fafá de Belém abriu oficialmente a noite cantando “Só o Amor”, um dos maiores sucessos da homenageada.

Confira os melhores momentos das paraenses na premiação:

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gaby Amarantos

Fafá de belém

joelma

Zaynara

dj méury

Billboard
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Maisa tieta Luan Santana durante jogo do Corinthians na NeoQuímica Arena

Atriz esteve no estádio na última quarta-feira (18) e compartilhou registros ao lado do cantor nas redes sociais

18.12.25 13h04

VALORIZAÇÃO

Mundo Brega Pará recebe Rhenan Sanches e banda Msynck para celebrar a força do tecnomelody

Valorizando a cultura popular do Pará, o programa inicia bate-papo para discutir a evolução do brega e do tecnomelody, além de projetos atuais e futuros dos artistas

18.12.25 8h00

NOVA TURNÊ

Liniker anuncia turnê de despedida do álbum 'Caju' e confirma show em Belém

Show será realizado no Espaço Naútico e ingressos começam a ser vendidos em dezembro

17.12.25 13h01

TECNOLOGIA

Liah Soares lança videoclipe de ‘Amor pela Metade’ criado inteiramente com inteligência artificial

Sucesso na trilha sonora de Três Graças, canção ganha um videoclipe criado em projeto que une tecnologia e sensibilidade para refletir sobre as novas formas de amar

17.12.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Eita!

Zé Felipe reage após Ana Castela ser chamada de “sapatão” por influenciadora

A gravação foi feita pela influenciadora Vivi Wanderley e amigas

16.12.25 22h46

arrependeu?

Zezé Di Camargo se desculpa com família Abravanel após vídeo com críticas ao SBT

Após receber críticas e ter a exibição de seu especial cancelado pelo SBT, o cantor se desculpou nesta terça-feira

16.12.25 19h02

CINEMA

Globo de Ouro realiza evento no Brasil em 2026

O Rio de Janeiro recebe o Golden Globe Tribute em março

18.12.25 9h09

CULTURA

Single 'Chegança' celebra 13 anos da revoada musical de Isadora Títto e Renato Torres

Lançamento está programado para esta sexta (19) pelo selo carioca Labidad Music

18.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda