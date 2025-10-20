Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Estourou a camisinha? Veja onde fazer testes rápidos e gratuitos de HIV e sífilis em Belém

Além dos testes, os serviços também oferecem a entrega de medicamentos gratuitamente através do SUS.

Victoria Rodrigues
fonte

O CTA realiza regularmente diagnósticos e tratamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). (Foto: Freepik)

A prática sexual sem proteção e acidentes, como o rompimento de um preservativo durante o ato, pode causar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e, principalmente, dúvidas, receios e angústias. Neste caso, é fundamental fazer logo um teste e procurar ajudar médica profissional.

Com o propósito de oferecer serviços voltados à saúde sexual da população paraense, alguns locais de Belém realizam testes rápidos e totalmente gratuitos de HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs. Através do Sistema Único de Saúde (SUS), em dois locais é possível ter este atendimento de forma rápida e segura: o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA).

VEJA MAIS

image Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV
A prefeitura informou que abriu uma sindicância interna para investigar o vazamento de dados que resultou na divulgação.

image Paravidda lança campanha para manter apoio a pessoas com HIV e Aids em Belém
As doações podem ser feitas diretamente na sede do Paravidda, localizada na avenida Roberto Camelier

image Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 14 anos e transmitir HIV à adolescente
Mãe da adolescente sabia dos abusos e também foi presa; caso é investigado pela polícia

Centro de Testagem e Aconselhamento

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realiza, em média, 60 testes diariamente. Os usuários podem contar com um pré-atendimento, no qual são analisados os possíveis riscos para resultados positivos e feito os aconselhamentos de prevenção.

Confira os serviços especializados oferecidos pelo CTA:

  • Vacinação (Hepatite B, Influenza, HPV, Covid-19);
  • Atendimento de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP);
  • Atendimento de Profilaxia Pós-Exposição (PEP);
  • Testagem rápida para HIV;
  • Testagem para Sífilis;
  • Testagem para Hepatite B e C;
  • Aconselhamento pré e pós-teste;
  • Atendimento farmacêutico;
  • Atendimento médico - Clínico Geral;
  • Diagnóstico e tratamento de IST.

Serviço

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Endereço: Travessa Rui Barbosa, 1059, entre Rua Boaventura da Silva e Av. Gov. José Malcher
Telefone: (91) 98568-4435
E-mail: ctabelem@gmail.com
Horário de funcionamento:
7h às 12h ( coleta de exame até as 11h)
13h às 18h ( coleta de exames até as 16h)

Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA)

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 3371. Sacramenta - Belém. CEP 66113-190.
Telefone: (91) 3264-0517
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, 07h às 17h.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

prevenção

DSTs

testes

HIV

sífilis

hepatite

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Feriados em novembro: confira as possíveis folgas em Belém do Pará

A capital do estado possui cinco feriados e um ponto facultativo no penúltimo mês de 2025

20.10.25 11h27

TECNOLOGIA

Veja onde serão instaladas as novas antenas 4G e 5G em Belém para a COP30

A capital paraense recebe 40 novas antenas, com foco em pontos estratégicos que garantirão conexão de alta velocidade durante o evento

19.10.25 19h47

PROCESSO SELETIVO

Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil

19.10.25 19h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda