Estourou a camisinha? Veja onde fazer testes rápidos e gratuitos de HIV e sífilis em Belém
Além dos testes, os serviços também oferecem a entrega de medicamentos gratuitamente através do SUS.
A prática sexual sem proteção e acidentes, como o rompimento de um preservativo durante o ato, pode causar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e, principalmente, dúvidas, receios e angústias. Neste caso, é fundamental fazer logo um teste e procurar ajudar médica profissional.
Com o propósito de oferecer serviços voltados à saúde sexual da população paraense, alguns locais de Belém realizam testes rápidos e totalmente gratuitos de HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs. Através do Sistema Único de Saúde (SUS), em dois locais é possível ter este atendimento de forma rápida e segura: o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA).
Centro de Testagem e Aconselhamento
O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realiza, em média, 60 testes diariamente. Os usuários podem contar com um pré-atendimento, no qual são analisados os possíveis riscos para resultados positivos e feito os aconselhamentos de prevenção.
Confira os serviços especializados oferecidos pelo CTA:
- Vacinação (Hepatite B, Influenza, HPV, Covid-19);
- Atendimento de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP);
- Atendimento de Profilaxia Pós-Exposição (PEP);
- Testagem rápida para HIV;
- Testagem para Sífilis;
- Testagem para Hepatite B e C;
- Aconselhamento pré e pós-teste;
- Atendimento farmacêutico;
- Atendimento médico - Clínico Geral;
- Diagnóstico e tratamento de IST.
Serviço
Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)
Endereço: Travessa Rui Barbosa, 1059, entre Rua Boaventura da Silva e Av. Gov. José Malcher
Telefone: (91) 98568-4435
E-mail: ctabelem@gmail.com
Horário de funcionamento:
7h às 12h ( coleta de exame até as 11h)
13h às 18h ( coleta de exames até as 16h)
Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA)
Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 3371. Sacramenta - Belém. CEP 66113-190.
Telefone: (91) 3264-0517
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, 07h às 17h.
(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)
