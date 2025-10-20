Estourou a camisinha? Veja onde fazer testes rápidos e gratuitos de HIV e sífilis em Belém

A prática sexual sem proteção e acidentes, como o rompimento de um preservativo durante o ato, pode causar Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e, principalmente, dúvidas, receios e angústias. Neste caso, é fundamental fazer logo um teste e procurar ajudar médica profissional.

Com o propósito de oferecer serviços voltados à saúde sexual da população paraense, alguns locais de Belém realizam testes rápidos e totalmente gratuitos de HIV, sífilis, hepatites e outras ISTs. Através do Sistema Único de Saúde (SUS), em dois locais é possível ter este atendimento de forma rápida e segura: o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e o Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA).

Centro de Testagem e Aconselhamento

O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realiza, em média, 60 testes diariamente. Os usuários podem contar com um pré-atendimento, no qual são analisados os possíveis riscos para resultados positivos e feito os aconselhamentos de prevenção.

Confira os serviços especializados oferecidos pelo CTA:

Vacinação (Hepatite B, Influenza, HPV, Covid-19);

Atendimento de Profilaxia Pré-Exposição (PrEP);

Atendimento de Profilaxia Pós-Exposição (PEP);

Testagem rápida para HIV;

Testagem para Sífilis;

Testagem para Hepatite B e C;

Aconselhamento pré e pós-teste;

Atendimento farmacêutico;

Atendimento médico - Clínico Geral;

Diagnóstico e tratamento de IST.

Serviço

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Endereço: Travessa Rui Barbosa, 1059, entre Rua Boaventura da Silva e Av. Gov. José Malcher

Telefone: (91) 98568-4435

E-mail: ctabelem@gmail.com

Horário de funcionamento:

7h às 12h ( coleta de exame até as 11h)

13h às 18h ( coleta de exames até as 16h)

Centro de Atenção à Saúde em Doenças Infecciosas Adquiridas (CASADIA)

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 3371. Sacramenta - Belém. CEP 66113-190.

Telefone: (91) 3264-0517

Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, 07h às 17h.

