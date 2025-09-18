Paravidda lança campanha para manter apoio a pessoas com HIV e Aids em Belém

O Grupo Para Valorização, Integração e Dignificação do Doente de Aids (Paravidda) iniciou uma campanha de arrecadação para garantir a continuidade dos serviços oferecidos há mais de 25 anos a pessoas vivendo com HIV e Aids no Pará. A instituição atua com apoio psicológico, social e alimentar, além de orientação em saúde e educação sexual.

As doações podem ser feitas diretamente na sede do Paravidda, localizada na avenida Roberto Camelier, nº 809, bairro do Jurunas, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. Também é possível contribuir por meio do Pix, utilizando a chave: 83.366.245/0001-64 (CNPJ).

O presidente do grupo, Jair Santos, reforça a importância da rede. “A importância de criar redes e fluxos de atendimento para as pessoas vivendo com HIV é justamente para que essas pessoas, no momento da descoberta do diagnóstico, possam ter esse atendimento nessas redes”, pontua.

Para Jair, as doações são essenciais para manter a estrutura da instituição: “O Paravidda não pode acabar, ele não pode morrer, porque hoje é o único local em Belém onde as pessoas podem ter essa rede de apoio.”.

Hoje líder de um grupo de jovens que convivem com o HIV, Diego Santos (nome fictício), de 24 anos, afirma que o Paravidda foi decisivo para sua trajetória: “Não é vergonha, é uma questão de saúde, é uma questão de se conhecer, conhecer o seu corpo e os seus direitos também.”, ressalta.

“No princípio em que eu descobri (o HIV), eu não estava muito bem psicologicamente, então eu precisava muito de um apoio. E aí, foi que um amigo me apresentou a ONG, e lá eu tive todo o apoio, desde a alimentação, quanto atendimento psicológico e pelo serviço social”, acrescenta Guilherme.

A instituição

O Paravidda é uma organização sem fins lucrativos, fundada durante a epidemia de HIV/Aids no Brasil, e hoje atende cerca de 1.500 pessoas cadastradas em Belém. Além de assistência social e psicológica, o grupo promove orientação em saúde e direitos, funcionando como referência no acolhimento e dignificação das pessoas vivendo com o vírus.

Serviço:

Como ajudar o Paravidda

- As doações podem ser feitas diretamente na sede do Paravidda

- Endereço: avenida Roberto Camelier, nº 809, bairro do Jurunas

- Dias para doar: de segunda a sexta-feira

- Horário: das 9h às 19h

- OBS.: Também é possível contribuir por meio do Pix, utilizando a chave: 83.366.245/0001-64 (CNPJ)