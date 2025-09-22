Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Prefeitura na Bahia divulga indevidamente nomes de centenas de pacientes com HIV

A prefeitura informou que abriu uma sindicância interna para investigar o vazamento de dados que resultou na divulgação.

Estadão Conteúdo
fonte

Ação oferecida também ofertou testes rápidos (Akira Onuma / Ascom Susipe)

A prefeitura de Feira de Santana, na Bahia, divulgou o nome de centenas de pessoas que convivem com HIV na edição de sábado, 20, do Diário Oficial Eletrônico do Município. O documento já foi retirado do ar.

Além de pessoas soropositivas, pacientes com fibromialgia e anemia falciforme também tiveram os nomes expostos. A lei 14.289/2022 estabelece que a condição de pessoas com HIV, hepatites crônicas e doenças como hanseníase ou tuberculose deve ser mantida em sigilo.

Essa proteção se aplica a serviços de saúde, instituições de ensino, locais de trabalho, órgãos públicos e processos judiciais. Caso a regra não seja respeitada, podem ser aplicadas sanções conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), incluindo advertência e multa.

A divulgação ocorreu após a inclusão dos nomes na Portaria nº 19/2025 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob), que determinava a suspensão do passe livre no transporte coletivo urbano da cidade.

Segundo a portaria, os beneficiários tinham o prazo de até cinco dias úteis para entregar seus cartões de transporte e apresentar defesa por escrito ou documentação à Semob, sob risco de suspensão ou cancelamento definitivo do benefício.

Em nota, a prefeitura de Feira de Santana afirma que os nomes foram divulgados erroneamente e que abriu uma sindicância interna para investigar o vazamento de dados que resultou na divulgação.

"O resultado será publicado dentro de 15 dias. A Prefeitura de Feira de Santana reitera que está fazendo todo o possível para reparar o erro e evitar que situações como esta ocorram novamente", afirma na nota.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Feira de Santana

Prefeitura

divulgação

erro

pacientes

HIV
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda