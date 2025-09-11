Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 14 anos e transmitir HIV à adolescente

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na manhã desta quinta-feira (11), um homem de 33 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada de 14 anos. A ação aconteceu na comunidade São Sebastião, no km 43 da rodovia AM-010, em Manaus.

Segundo as investigações, o padrasto teria cometido os abusos por cerca de oito meses, aproveitando momentos em que ficava sozinho com a vítima. A polícia também apura a suspeita de que o homem tenha transmitido o vírus HIV, causador da Aids, à adolescente.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mãe da jovem — que também foi presa — tinha conhecimento dos fatos, mas não deu credibilidade às denúncias feitas pela filha. O casal foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Após os procedimentos, os dois deverão passar por audiência de custódia. A adolescente está recebendo acompanhamento especializado.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)