Suspeito de homicídios morre e outro é preso pela Polícia Militar em Altamira

A intervenção policial ocorreu na tarde de quarta-feira (10), no bairro Colinas

O Liberal
fonte

Suspeito de homicídios morre e outro é preso pela Polícia Militar em Altamira. (Foto: Polícia Civil)

Um homem identificado como Edward da Silva Vieira, de 37 anos, morreu em uma intervenção policial na tarde de quarta-feira (10), em Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com as informações policiais, Edward trocou tiros com os agentes em uma tentativa de fuga durante o cumprimento de um mandado de prisão. O suspeito ainda era apontado como o autor de um homicídio que ocorreu um dia antes, vitimando Gustavo Martins Almeida, no bairro Uirapuru. Um segundo homem, identificado pelo apelido de ‘Dallas’, também investigado por participar do mesmo assassinato, foi preso.

De acordo com as informações policiais, a ação foi realizada pela Polícia Militar e Civil. Edward e Dallas teriam sido reconhecidos por meio de câmeras de segurança após o homicídio de Gustavo. Os policiais iniciaram buscas para localizar os suspeitos. Conforme os agentes, Edward já estava sendo investigado por praticar um homicídio na cidade de Altamira, cerca de 30 dias antes. Durante toda a madrugada de quarta-feira, a equipe policial fez diligências para tentar encontrar a dupla suspeita, chegando até mesmo a ir a um endereço onde os homens estariam e teriam conseguido fugir.

No entanto, durante a manhã, teria sido repassada a informação de uma residência no bairro Colinas, que seria o endereço onde Edward estava escondido. Policiais civis e militares fizeram o cerco no local para evitar a possível fuga. Ao entrar na residência, os policiais visualizaram Edward nos fundos da casa. O investigado teria sacado uma arma de fogo e feito dois disparos em direção aos agentes. Um dos policiais revidou e disparou uma vez contra o suspeito, que foi atingido. A equipe fez o socorro e encaminhou o suspeito para o Hospital Geral de Altamira. No entanto, no local foi constatado o óbito.

Com Edward foi apreendida uma pistola modelo G3, calibre 9mm, acompanhada de um carregador com onze munições intactas. No local também foram encontrados dois cartuchos deflagrados, correspondentes aos disparos feitos pelo suspeito. Uma motocicleta de cor preta e uma capa de colete balístico que estavam na residência também foram encaminhadas para a delegacia. Segundo os policiais, contra Edward já havia mandado de prisão expedido em virtude do homicídio que vitimou Marcos Bruno da Silva, que ocorreu em julho deste ano.

Ainda durante a ação, a equipe da Delegacia de Homicídios, juntamente com as equipes da Superintendência, Expediente e NAI, conseguiu localizar Dallas em uma casa no bairro Ibiza. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia.

