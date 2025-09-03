Suspeito em crime que deixou um morto e três feridos em Marabá é preso com drogas

Um homem identificado como “Bebezão” foi preso por tráfico de drogas ao ser flagrado com porções de cocaína na Folha 26, em Marabá, sudeste do Pará. A ação policial ocorreu no final da tarde de terça-feira (2). O detido, segundo as informações das autoridades, também é o principal suspeito de envolvimento em um ataque a tiros que deixou um morto e três feridos em um clube, na noite de sábado (30).

Segundo a polícia, ‘Bebezão’ já teria um longo histórico criminal e foi realizada uma ação policial para chegar até ele. A prisão contou com o apoio de uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) Carajás. O investigado foi localizado e detido em uma residência. No local, além de cocaína, foram apreendidas uma balança de precisão, embalagens para droga e aparelhos celulares.

De acordo com os agentes, contra o investigado também foi cumprido um mandado de prisão definitiva, em decorrência de uma condenação por homicídio ocorrido em 2016. ‘Bebezão’ foi encaminhado para os procedimentos cabíveis na delegacia de PC do município.

Investigação

‘Bebezão’ teria sido reconhecido por uma testemunha como um dos atiradores que estiveram em uma festa realizada em um clube na Folha 25, na noite de sábado (30). No local, Gabriel dos Santos Sousa, de 27 anos, foi baleado. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de Marabá (HMM).

A esposa de Gabriel, de 22 anos, sofreu uma perfuração na perna. Uma tia dela, de 47 anos, foi ferida nas nádegas. Uma terceira pessoa, cuja identidade não foi divulgada, também foi alvo. As três sobreviveram.

No dia do crime, conforme relatório da Polícia Militar, três indivíduos desceram de um veículo com características semelhantes a um Chevrolet Ônix de cor branca e efetuaram vários disparos contra as pessoas que se encontravam na parte externa do estabelecimento. Os suspeitos fugiram.

Condenado

De acordo com o portal Correio de Carajás, em 2019, ‘Bebezão’ foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão pelo homicídio de Armando Dias de Almeida Filho, de 42 anos, que foi morto apedrejado. Conforme divulgado à época, a denúncia do Ministério Público do Estado do Pará apontou que, no dia 31 de maio de 2016, a vítima e ‘Bebezão’ estavam em uma distribuidora, na Folha 23, Nova Marabá, quando chegaram outros dois homens.

Os três então iniciaram uma sessão de agressões contra Armando Dias. A vítima foi atingida na cabeça com um fragmento de concreto, o que levou à morte. A mãe de Armando Dias informou, durante as investigações, que os suspeitos e a vítima possuíam rixa que supostamente envolvia o tráfico de drogas. ‘Bebezão’ também é citado em outros processos por tráfico de drogas e por estelionato.