Homem é morto a tiros ao encontrar ex-mulher com outro dentro de hotel em Parauapebas

Jonatan Marques Queiroz foi morto a tiros dentro de um quarto de hotel no bairro Beira Rio, em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira (10), quando a vítima invadiu o estabelecimento e flagrou a ex-companheira com outro homem. Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito do assassinato foi preso.

“A Polícia Civil informa que um suspeito foi apresentado pela Polícia Militar à Delegacia de Homicídios de Parauapebas, onde foi preso em flagrante por homicídio. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou.

O crime ocorreu por volta de 5h da manhã, quando Jonatan invadiu o apartamento e agrediu o homem que estava no cômodo com sua ex-mulher. No momento da briga, o suspeito teria sacado um revólver calibre .38 e disparado contra Jonatan. A vítima foi atingida na região da nuca e morreu no local.

Segundo o Portal Pebinha de Açúcar, a PM informou que Jonatan chegou ao hotel após localizar sua caminhonete, que havia sido registrada anteriormente como furtada. O veículo estava no estacionamento do estabelecimento. Ao arrombar a porta do quarto de número 28, ele encontrou sua ex-companheira e um homem.

Quando a PM chegou ao hotel, encontraram o suspeito com ferimentos no rosto e a ex-mulher da vítima em estado de desespero. A arma usada no crime, além de celulares e três munições deflagradas e 16 intactas, foram apreendidas. O casal foi detido e encaminhado para a 20ª Seccional de Polícia Civil de Parauapebas, onde o caso segue sob investigação.