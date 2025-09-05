Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar em Itaituba

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Bela Vista

O Liberal
fonte

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar em Itaituba. (Foto: Divulgação)

Um homem foi preso suspeito de tentativa de homicídio em Itaituba, no sudoeste do Pará. O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Bela Vista. De acordo com os relatos iniciais, o detido esfaqueou um outro homem durante uma discussão. A vítima foi socorrida.

Segundo o portal O Giro, militares do 15° Batalhão de Polícia Militar realizavam diligências da Operação Tolerância Zero quando foram acionados para verificar a ocorrência de tentativa de homicídio. As informações repassadas aos agentes apontavam que o suspeito teria desferido golpes de arma branca contra a vítima após desavenças pessoais.

Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros, que prestou socorro imediato e encaminhou a vítima ao Hospital Regional do município. Após buscas pela área, os policiais localizaram o suspeito em uma via próxima. Ele foi abordado e detido. Na ação, uma faca que teria sido usada no crime também foi apreendida. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis.

A Polícia Militar destacou que a ação faz parte da Operação Tolerância Zero e reforça o compromisso da instituição em garantir a segurança e a ordem pública no município.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tentativa de homicídio

operação tolerância zero
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

PRESO

Suspeito de tentativa de homicídio é preso pela Polícia Militar em Itaituba

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Bela Vista

05.09.25 13h37

OPERAÇÃO COMÉRCIO RESTRITO

Seis suspeitos são detidos em Santarém durante investigação sobre venda de armas furtadas em Uruará

Entre os presos nesta sexta-feira (5) está um sargento da Polícia Militar

05.09.25 12h19

DUPLO HOMICÍDIO

Mãe é morta a tiros ao tentar defender o filho, que também acabou assassinado, em Paragominas

O duplo homicídio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Açaizal

05.09.25 11h10

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Empresário é assassinado com um tiro na frente das filhas em Castanhal

O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), quando a vítima deixava as crianças na escola, no centro da cidade

05.09.25 9h47

DUPLO HOMICÍDIO

Mãe é morta a tiros ao tentar defender o filho, que também acabou assassinado, em Paragominas

O duplo homicídio ocorreu na madrugada desta sexta-feira (5), no bairro Açaizal

05.09.25 11h10

JUSTIÇA

Acusados de matar mulher e esconder o corpo dentro de tambor em Barcarena são condenados em Belém

Familiares da vítima afirmaram, na época do ocorrido, que o crime poderia estar relacionado a “picuinhas” e “inveja” no ambiente de trabalho

04.09.25 22h56

TRÁFICO DE DROGAS

Suspeito de distribuir drogas é detido com cocaína, oxi e maconha em Ananindeua

A ação ocorreu na noite de quinta-feira (5), no bairro da Guanabara

05.09.25 9h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda