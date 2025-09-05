Mãe é morta a tiros ao tentar defender o filho, que também acabou assassinado, em Paragominas

Mãe e filho, identificados como Aldenira da Silva, de 63 anos, e Eduardo Silva Santos, de 33 anos, foram mortos a tiros na madrugada desta sexta-feira (5), em Paragominas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no bairro do Açaizal, quando homens armados chegaram em um carro prata e atacaram as vítimas. Segundo as informações preliminares, o alvo seria Eduardo, mas Aldenira tentou defendê-lo e acabou sendo baleada e morta.

O duplo homicídio ocorreu por volta de 0h35, em uma casa localizada na Rua Jaqueline da Silva. Segundo as informações do portal BO Paragominas, testemunhas relataram para a Polícia Militar que dois homens chegaram em um veículo de cor cinza e efetuaram diversos disparos contra Eduardo. Ele correu para dentro da residência e caiu ao ser baleado. A mãe, ao tentar intervir, também acabou sendo atingida e morreu no local. Uma ambulância do SAMU foi acionada para tentar socorrer as vítimas, mas os socorristas apenas constataram os óbitos ao chegarem na cena do crime.

Vizinhos da área relataram que Eduardo já teria passagens pela polícia e havia cumprido pena no presídio recentemente. Além disso, também seria suspeito de praticar furtos no bairro. Já Aldenira não teria nenhum tipo de envolvimento com práticas erradas e era uma pessoa querida pelos moradores.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram acionadas pelas guarnições da PM. Alguns agentes realizaram buscas na área, mas ninguém foi preso. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML). Um inquérito foi aberto pela Delegacia de Homicídios para apurar o caso, identificar e prender os assassinos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que as circunstâncias das mortes estão sendo apuradas. "Perícias foram solicitadas. A Delegacia de Homicídios de Paragominas dará prosseguimento nas investigações", comuncou.