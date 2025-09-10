Jovem é morto a tiros enquanto jogava bilhar em Altamira

Gustavo Martins Almeida, de 20 anos, foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (9/9), em um bar localizado na avenida João Rodrigues, no bairro Uirapuru, em Altamira, no sudoeste do Pará.

Câmeras de segurança registraram o crime e, segundo o portal A Voz do Xingu, os vídeos circularam nas redes sociais. As filmagens mostram a vítima, vestida de camisa vermelha, jogando bilhar. Dois homens, de nomes não revelados, que já estavam no estabelecimento, se aproximaram. Um deles, que usa uma camisa preta e bermuda azul, tenta atirar contra Gustavo. Porém, aparentemente a arma falha.

Nesse momento, o rapaz fugiu para fora do bar e foi perseguido pela dupla, que o matou na calçada. Os suspeitos fugiram na sequência.

Até agora, a motivação do homicídio é desconhecida, assim como o paradeiro dos suspeitos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil e aguarda retorno.

