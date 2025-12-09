Condenado por feminicídio após jogar modelo do 14° andar de hotel em Brasília é preso no Pará

Um homem condenado pelo crime de feminicídio foi preso pela Polícia Civil em Salinópolis, no nordeste do Pará. Segundo as informações policiais, o crime investigado aconteceu em 2005, quando uma modelo amapaense e funcionária do suspeito foi arremessada por ele do 14° andar de um hotel, localizado em Brasília. A ação para cumprir o mandado de prisão definitiva do condenado ocorreu na terça-feira (09).

Segundo as informações da PC, a ação foi realizada por meio do Serviço de Polícia Interestadual (Polinter), vinculado à Divisão de Investigações e Operações Especiais (DIOE).

“Já sabendo sobre o mandado de prisão em aberto durante consultas ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), nós diligenciamos até encontrar o paradeiro do sujeito, que foi localizado no município de Salinópolis, após troca de informações e apoio do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Capanema. Ao encontrá-lo, nós o cientificamos sobre o mandado judicial, demos voz de prisão e o conduzimos à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis”, explicou o delegado Artur Carlos Junior, titular da Polinter.

O caso

O crime, ocorrido em 2005, vitimou uma modelo amapaense e funcionária do investigado. A mulher foi arremessada por ele do 14° andar de um hotel, localizado em Brasília, após denúncias de assédios sexuais sofridos por ela. De acordo com as investigações, a vítima teria pedido desligamento da empresa devido aos constantes assédios praticados pelo réu, sendo posteriormente levada ao Distrito Federal sob pretexto dissimulado.

Hospedados no mesmo quarto e diante da recusa da mulher em permanecer com ele, o condenado a lançou da sacada do hotel e conseguiu fugir. Conforme a PC, ele levava uma vida luxuosa em Belém, com a esposa e filhos.

Após a representação do mandado de sentença condenatória, o suspeito foi detido e encaminhado até a unidade policial para a realização dos procedimentos legais cabíveis, conduzido logo em seguida ao Sistema Penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.