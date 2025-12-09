Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Ossada humana com tornozeleira eletrônica é encontrada em Paragominas

Os restos mortais foram localizados às margens da PA-256

O Liberal
fonte

Imagem ilustrativa. (O Liberal / Arquivo)

Uma ossada humana foi encontrada próxima a uma fazenda às margens da PA-256, na região de Paragominas, no sudeste do Pará. Os restos mortais foram localizados na segunda-feira (8), por trabalhadores da região rural, que fica a cerca de 30 km da sede do município. Segundo as informações policiais, junto à ossada estava uma tornozeleira eletrônica.

Os trabalhadores da área acionaram a Polícia Civil para informar sobre os restos mortais que estavam próximos a toras de madeira na rodovia. A equipe da PC foi ao local junto com peritos da Polícia Científica, que realizaram a análise da área e a remoção da ossada ao Instituto Médico Legal. Somente as análises especializadas poderão esclarecer qual a causa da morte e qual a identidade da vítima.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Paragominas, que deve usar o aparelho de monitoramento eletrônico encontrado no local para auxiliar na apuração sobre a identificação da ossada. Segundo a PC, o corpo ficará no IML da região aguardando que moradores realizem a identificação com base em registros de pessoas desaparecidas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

