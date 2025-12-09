Capa Jornal Amazônia
Suspeito de estuprar e matar menina de 2 anos em São Félix do Xingu é familiar da vítima, diz PC

O crime gerou grande comoção nas redes sociais e o suspeito foi preso

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a vítima (à esquerda) e o suspeito preso (à direita). (Imagem: Reprodução / Redes Sociais)

O principal suspeito de estuprar e matar Raislane Silva Ramos, de apenas 2 anos, teria tirado a menina de dentro da casa da família, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. De acordo com informações de uma fonte da PC, repassadas nesta terça-feira (9), o investigado como autor do crime é primo do pai da vítima. O assassinato, que teve grande repercussão, ocorreu na segunda-feira (8), na Vila Taboca. O suspeito permanece preso.

Conforme informações iniciais, a criança teria desaparecido durante a madrugada de segunda-feira. Pessoas da família teriam relatado que a menina dormia no sofá da sala de casa e, por volta de 3h, o pai teria acordado para trabalhar. Neste momento, ele percebeu que a porta do imóvel estava aberta e a filha havia desaparecido. Então, imediatamente os responsáveis pela criança acionaram a Polícia Militar e iniciaram as buscas.

Crime

Pessoas da comunidade se juntaram à família e participaram das buscas pela criança. Por volta das 10h30, os militares foram informados de que o corpo da menina havia sido encontrado na pista de motocross da Vila Taboca, apresentando sinais de violência sexual. O principal suspeito de cometer o crime, identificado como Dheimisson da Silva Celestino, de 19 anos, teria sido descoberto após o pai de Raislane encontrar uma sandália próxima ao corpo da filha. O homem teria identificado o calçado como sendo do primo.

A população, revoltada, foi atrás do suspeito. Os moradores o agrediram antes de ele ser apresentado na Unidade Integrada de Polícia do distrito, onde confessou o crime. Por conta da grande confusão no local e risco de linchamento do investigado, Dheimisson precisou ser conduzido, com o apoio da Polícia Militar e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), até a Delegacia de São Félix do Xingu. Ele foi preso em flagrante por estupro de vulnerável resultante em morte. O caso passou a ser investigado sob sigilo pelas autoridades policiais.

Palavras-chave

criança abusada sexualmente e morta

Homicídio em São Félix do Xingu
Polícia
