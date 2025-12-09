Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB acompanha caso de cachorro agredido em Icoaraci

Após um cachorro ser atacado por um carroceiro na manhã desta terça-feira (9), no distrito de Icoaraci, em Belém, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Pará (OAB-PA) detalhou ao Grupo Liberal, por meio de nota, que acompanha o caso de maus-tratos ao animal. E que, assim que tomou conhecimento das imagens que registraram a agressão, a Comissão entrou imediatamente em contato com a Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, informou a entidade.

Ainda segundo a OAB, o presidente da Comissão, Wellington Santos, falou diretamente com a delegada responsável, que prontamente determinou o envio de uma viatura ao local onde foi registrado o caso, na área do conjunto Cohab. “Paralelamente, denúncias e informações compartilhadas pela sociedade civil e por entidades de proteção animal contribuíram para a identificação do suspeito”, detalha a nota da entidade.

“O trabalho conjunto possibilitou a localização e a prisão em flagrante do homem envolvido, realizada pela Polícia Civil. O agressor permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (10)”, acrescenta o comunicado.

O cachorro vítima das agressões está vivo e recebendo os cuidados necessários, conforme reforça o posicionamento da OAB. “Porém, ainda não é possível detalhar o quadro de saúde do animal. A OAB-PA reforça que a preservação da vida e o combate a qualquer forma de violência contra animais são prioridades institucionais”, esclarece a nota.

“A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB-PA já se habilitou no inquérito policial e atuará como assistente de acusação, acompanhando o caso em todas as suas fases, em apoio ao Ministério Público, até a conclusão do processo criminal. A OAB-PA reafirma seu compromisso com a defesa do meio ambiente, a proteção dos animais e a atuação firme para que casos de maus-tratos sejam devidamente apurados e punidos, garantindo justiça e respeito à legislação vigente”, assegura a OAB.