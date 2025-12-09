Trabalhador é encontrado morto com mais de 15 facadas em Parauapebas

Raimundo Klebson Dema Silva, que trabalhava na área de segurança, foi encontrado morto dentro da própria casa, no Loteamento Serra Grande, próximo à Cidade Jardim, em Parauapebas, sudeste do Pará. O corpo da vítima foi localizado na manhã de segunda-feira (8) em estado de decomposição. Segundo as informações iniciais, ele não era visto desde sábado (6).

Segundo relatos preliminares, Raimundo havia comentado com um colega de trabalho que se encontraria com uma mulher, moradora do bairro Rio Verde, no sábado. Na segunda-feira, como o trabalhador não foi ao trabalho e ninguém conseguia se comunicar com ele, o colega foi até a casa da vítima procurá-lo. Ao chegar no local, precisou pular o muro, pois ninguém respondia. Assim, encontrou Raimundo Klebson morto. No corpo do homem, segundo os relatos da testemunha, havia diversas lesões que teriam sido feitas com uma arma branca.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar foram acionadas para verificar o caso. No imóvel, constataram o assassinato. Ainda conforme as informações iniciais, uma motocicleta modelo Honda Pop 100, que pertencia a Raimundo, também não estava na residência. A situação levantou a hipótese de que o crime se trata de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Um inquérito policial foi aberto para esclarecer a real motivação para o homicídio e a autoria.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.