Criança de 2 anos é estuprada e morta em São Félix do Xingu; polícia prende suspeito

Raislane Silva Ramos, de apenas 2 anos, foi estuprada e morta na manhã desta segunda-feira (8/12) em São Félix do Xingu, na região sul do Pará. De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito de cometer o crime, identificado como Dheimisson Da Silva Celestino, 19, foi preso. Segundo a Polícia Civil, moradores o agrediram antes de ele ser apresentado na Unidade Integrada de Polícia do distrito, onde confessou o crime.

A mãe de Raislane comunicou à PM sobre o desaparecimento da filha nesta segunda (8/12). Depois disso, os agentes realizaram buscas pela criança. Por volta das 10h30, os militares foram informados de que o corpo da menina havia sido encontrado na pista de motocross da Vila Taboca, apresentando sinais de violência sexual.

A PC, que também já tinha sido comunicada sobre o sumiço da vítima, soube que o suspeito estaria nas proximidades. Os agentes conseguiram localizar Dheimisson e o detiveram.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em um dos registros, é possível ver o suspeito sendo conduzido até uma viatura, enquanto a população o xinga. “Tem que morrer uma desgraça dessa”, diz uma mulher ao fundo, referindo-se ao suspeito.

Por conta da revolta dos moradores com o caso, Dheimisson, que iria ser levado até a Delegacia do Distrito da Taboca, precisou ser conduzido, com o apoio da Polícia Militar e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), até a Delegacia de São Félix do Xingu.

A Polícia Civil informou que um homem foi preso em flagrante por estupro de vulnerável resultante em morte, no distrito de Taboca, em São Félix do Xingu. O suspeito foi localizado e agredido por moradores, antes de ser apresentado na Unidade Integrada de Polícia do distrito, onde confessou o crime.

"Tendo em vista o risco de linxamento, foi requisitado o apoio da Polícia Militar e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE) para o deslocamento até a cidade de São Félix do Xingu. A vítima foi identificada como uma criança de dois anos de idade. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso. A conversão para prisão preventiva do suspeito foi requisitada ao poder judiciário", disse a PC.