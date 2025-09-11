Foragido da cadeia, 'Juninho' é morto a tiros em Curuçá

Milton Vale de Sousa Junior, de 25 anos, conhecido pelo apelido de “Juninho”, foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (11/9), no bairro Alto, em Curuçá, região nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele estava na condição de foragido da cadeia. Até o momento, as circunstâncias do crime não foram esclarecidas pelas autoridades. Ninguém foi preso por suspeita de participação no caso.

A PM não foi acionada ao ocorrido e só soube do que tinha acontecido pelas redes sociais, a partir das 3h30. De acordo com a Polícia Militar, Milton foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido por familiares até o hospital local. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a PM, Milton estava evadido do sistema penitenciário e possuía mandado de recaptura em aberto. Ele respondia pelos crimes de roubo, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação.

Por enquanto, não há confirmação oficial de que a vida pregressa dele possa ter relação com o homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o crime e também para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) com relação à fuga de Milton da cadeia. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.