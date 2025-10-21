Apple Martin, filha de Chris Martin e Gwyneth Paltrow, surpreende público ao cantar em show

Filha do músico Chris Martin e da atriz Gwyneth Paltrow, Apple Martin subiu no palco e cantou durante um show que a dupla Jade Street realizou na cidade de Nashville, nos Estados Unidos.

A palhinha foi filmada e compartilhada nas redes sociais, onde logo viralizou. Entre os comentários que o vídeo recebeu, chama atenção um em que o internauta faz um trocadilho com o nome de Apple (maçã em inglês), dizendo que o fruto nunca cai longe da árvore, fazendo uma referência ao pai, vocalista do Coldplay.

A performance de Apple ocorreu poucos dias antes do lançamento de seu primeiro single, Satellite, em parceria com a dupla Jade Street. A faixa deve chegar às plataformas digitais no próximo dia 28.