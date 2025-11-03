Capa Jornal Amazônia
Cultura

Tralli posta foto com filha na bancada do Jornal Nacional: 'Tia Renata não vai ficar brava?'

Estadão Conteúdo

César Tralli compartilhou nesse domingo, 2, os bastidores de uma foto que postou com sua filha Manuella, de seis anos, na bancada do Jornal Nacional. Ele, que é o novo âncora do programa jornalístico após a saída de William Bonner, relatou o diálogo com a menina, que se sentou na cadeira de Renata Vasconcellos: "Papai, posso sentar na cadeira da Tia Renata?"

"Ela não vai ficar brava?", indagou Manuella, segundo a postagem, ao que Tralli respondeu: "Claro que não. Ela está muito feliz que você está aqui!"

"Fofa demais... Muito obrigado pela sua companhia! Deus te abençoe e te proteja sempre", escreveu também o jornalista. Ele assume a bancada do Jornal Nacional a partir desta segunda-feira, 3.

Manuella Tralli tem seis anos e é filha do âncora com Ticiane Pinheiro. Ele também é padrasto de Rafa Justus, de 16 anos, filha da apresentadora com Roberto Justus.

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro postou uma homenagem para Tralli. Anteriormente, a família morava em São Paulo, local onde ambos trabalhavam. "Família reunida para aplaudir o nosso amor (...) Estamos muito orgulhosas e sabemos que você é merecedor de tudo isso por sua entrega sempre em tudo o que faz", escreveu.

As gravações do JN são feitas no Rio de Janeiro, motivo pelo qual Tralli morará na cidade durante a semana. Ele pretende retornar aos finais de semana para visitar a família.

Palavras-chave

TV/JORNAL NACIONAL/CÉSAR TRALLI/FILHA
