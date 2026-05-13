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Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (13/05)?

O filme ‘Estrelas Além do Tempo’ vai ao ar logo após a edição especial da novela "Além do Tempo", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Longa conta história de três mulheres negras que romperam barreiras trabalhando na Nasa (Divulgação)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (13/05), às 15h25, o filme "Estrelas Além do Tempo", dirigido por Theodore Melfi e estrelado por Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Estrelas Além do Tempo"?

Em plena Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética disputam a supremacia na corrida espacial ao mesmo tempo em que a sociedade norte-americana lida com uma profunda cisão racial, entre brancos e negros. Tal situação é refletida também na NASA, onde um grupo de funcionárias negras é obrigado a trabalhar à parte. É lá que estão Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) e Mary Jackson (Janelle Monáe), grandes amigas que, além de provar sua competência dia após dia, precisam lidar com o preconceito arraigado para que consigam ascender na hierarquia da NASA.

Veja o trailer do filme "Estrelas Além do Tempo"

Informações do filme "Estrelas Além do Tempo"

Título original: Hidden Figures
Classificação: 10 anos
Duração: 2h07min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama, biografia
Lançamento: 2017

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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