VÍDEO: Em Belém, Diogo Defante sobe na estrutura do Crocodilo e lança 'rock doido' autoral em festa

O humorista e youtuber Diogo Defante desembarcou em Belém e transformou sua passagem pela capital paraense em mais um episódio inédito do quadro “Repórter Doidão pelo Brasil”, exibido em seu canal no YouTube. O conteúdo foi ao ar na noite desta quinta-feira (19/06), e registrou as experiências vividas por ele em alguns dos pontos da cidade, com direito a pratos típicos, tentativas de subir em um açaizeiro e até festa de aparelhagem.

Assista ao episódio:

A gravação teve início na Feira do Guamá, onde o comediante já chegou com uma lista de missões: tomar tacacá, colher açaí do pé e colocar uma das suas músicas para tocar em um “rock doido”.

Uma das primeiras imersões culturais de Defante foi experimentar caruru. “Está cheirando ótimo”, comentou, em meio a gravações repletas de improvisos e o já conhecido estilo irreverente que marca sua atuação nos vídeos.

Para cumprir a missão do açaí, o youtuber precisou atravessar o rio e chegar à Ilha do Combu, onde tentou - sem sucesso - subir em um açaizeiro com o auxílio de uma peconha, técnica tradicional utilizada pelos moradores da região para alcançar os frutos. O momento rendeu uma das cenas mais cômicas do episódio, com Defante escorregando e sendo ajudado por um morador local.

Já de volta à área urbana de Belém, o foco mudou para a música. A proposta era transformar “Minha Avó”, canção criada por ele, em um tecnomelody com “cara de Belém do Pará”, como o próprio definiu. Para isso, ele contou com a colaboração de produtores experientes na cena musical local. A nova versão da faixa ganhou batidas dançantes, elementos sonoros típicos do estilo e até frases de efeito que fazem parte do vocabulário dos DJs para animar as festas, como as tradicionais menções ao Clube do Remo e ao Paysandu.

O resultado final da empreitada musical foi apresentado durante a participação do youtuber em uma das maiores festas de aparelhagem da cidade, a do Crocodilo, onde Defante subiu na estrutura da aparelhagem e interagiu com o público com muito bom humor e improviso.