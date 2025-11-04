Citando açaí paraense, Diogo Defante lança clipe de 'Frutífero'; assista

O humorista, músico e youtuber Diogo Defante agitou suas redes e o YouTube no último sábado (1º) com o lançamento do seu mais recente videoclipe: "Frutífero". A canção, que celebra diversas frutas em uma letra inusitada, está gerando grande engajamento, especialmente pela divertida referência cultural ao modo de consumo do açaí no Pará.

O clipe de destaca-se pela sua megaprodução cenográfica inspirada na noite de Halloween, que une a energia do rock, metal e manguebeat a uma estética que flerta com o terror. Essa mistura visual e sonora reflete a criatividade característica de Defante, que transita entre o humor e a música com facilidade.

O videoclipe apresenta referências a “Thriller”, de Michael Jackson, e ao clássico filme “Psicose”, dirigido por Alfred Hitchcock.

VEJA MAIS

Em pouco tempo, o vídeo conquistou o público, acumulando mais de 125 mil visualizações no YouTube, solidificando a força do artista nas plataformas digitais.

A citação cultural: Açaí "raiz" e o orgulho paraense

Um dos momentos mais comentados da música é a citação bem-humorada sobre a maneira como o açaí é tradicionalmente apreciado na Região Norte do Brasil. Defante faz uma piada com o costume local de consumir o fruto de forma natural, diferente da versão doce com acompanhamentos mais comuns no Sudeste:

"Jujuba e granola dentro do açaí, os paraenses raiz se vê isso não gosta, não suporta", brinca Defante.

A referência ao açaí paraense adiciona um toque regionalista e divertido à letra, celebrando, ainda que de forma cômica, o consumo "raiz" e o forte vínculo cultural que o estado do Pará tem com esse superalimento.

Assista:

[youtube=O1xHM2y6oTs]

Sucesso no humor e na música

Diogo Defante Rodrigues é um nome consolidado no entretenimento brasileiro. Comediante, músico, empresário e famoso por seu trabalho como youtuber, ele ganhou notoriedade com vídeos cômicos e imprevisíveis, sendo mais conhecido por seu alter ego, o "Repórter Doidão".

O lançamento de "Frutífero" reforça a versatilidade de Defante e sua habilidade em produzir conteúdo de alta relevância e engajamento para a web.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)