Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Citando açaí paraense, Diogo Defante lança clipe de 'Frutífero'; assista

“Frutífero” traz produção visual inusitada e faz menção divertida ao açaí do Pará

Riulen Ropan
fonte

O clipe de "Frutífero" destaca-se pela sua megaprodução cenográfica inspirada na noite de Halloween. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

O humorista, músico e youtuber Diogo Defante agitou suas redes e o YouTube no último sábado (1º) com o lançamento do seu mais recente videoclipe: "Frutífero". A canção, que celebra diversas frutas em uma letra inusitada, está gerando grande engajamento, especialmente pela divertida referência cultural ao modo de consumo do açaí no Pará.

O clipe de destaca-se pela sua megaprodução cenográfica inspirada na noite de Halloween, que une a energia do rock, metal e manguebeat a uma estética que flerta com o terror. Essa mistura visual e sonora reflete a criatividade característica de Defante, que transita entre o humor e a música com facilidade.

O videoclipe apresenta referências a “Thriller”, de Michael Jackson, e ao clássico filme “Psicose”, dirigido por Alfred Hitchcock.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Em Belém, Diogo Defante sobe na estrutura do Crocodilo e lança 'rock doido' autoral em festa
O comediante veio gravar um episódio de "Repórter Doidão pelo Brasil" na capital paraense e registrou todas as suas experiências na cidade

image Diogo Defante estreia a série ‘Repórter Doidão pelo Brasil’ com episódio em Belém
A capital paraense será exibida no sexto episódio do projeto

image Diogo Defante lança álbum 'Tífane' e fala sobre parceria com Karol Conká
O novo álbum do humorista possui sete faixas inéditas disponíveis nas plataformas digitais

Em pouco tempo, o vídeo conquistou o público, acumulando mais de 125 mil visualizações no YouTube, solidificando a força do artista nas plataformas digitais.

A citação cultural: Açaí "raiz" e o orgulho paraense

Um dos momentos mais comentados da música é a citação bem-humorada sobre a maneira como o açaí é tradicionalmente apreciado na Região Norte do Brasil. Defante faz uma piada com o costume local de consumir o fruto de forma natural, diferente da versão doce com acompanhamentos mais comuns no Sudeste:

"Jujuba e granola dentro do açaí, os paraenses raiz se vê isso não gosta, não suporta", brinca Defante.

A referência ao açaí paraense adiciona um toque regionalista e divertido à letra, celebrando, ainda que de forma cômica, o consumo "raiz" e o forte vínculo cultural que o estado do Pará tem com esse superalimento.

Assista: 

[youtube=O1xHM2y6oTs]

Sucesso no humor e na música

Diogo Defante Rodrigues é um nome consolidado no entretenimento brasileiro. Comediante, músico, empresário e famoso por seu trabalho como youtuber, ele ganhou notoriedade com vídeos cômicos e imprevisíveis, sendo mais conhecido por seu alter ego, o "Repórter Doidão".

O lançamento de "Frutífero" reforça a versatilidade de Defante e sua habilidade em produzir conteúdo de alta relevância e engajamento para a web.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Diogo Defante

Frutífero

açaí

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SUCESSO

Carlinhos Maia elogia voz de Nirah Duarte em novo single

Cantora paraense fez parte do Estrela da Casa deste ano

04.11.25 18h28

FALECIMENTO

Irmã de Roberto Carlos, Norma Braga morre aos 90 anos, no Rio de Janeiro

Cantor perdeu os outros dois irmãos, Lauro e Carlos Alberto, nos últimos quatro anos

04.11.25 15h58

FAMOSOS

Isa Scherer se pronuncia após ser ‘cancelada’ por oferecer vaga com salário baixo

Chef explicou que a vaga viralizada foi publicada em maio e que benefícios não apareceram no print divulgado nas redes sociais

04.11.25 15h43

ENTENDA

Barrada de assistir Vini Jr. jogar? Assessoria fala sobre suposta 'dívida' de Virginia com os EUA

Rumor surgiu após a influencer assumir relacionamento com o jogador de futebol, convocado para a Copa de 2026

03.11.25 22h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

SAÚDE

Após teste no SUS, Andressa Urach aparece ao lado do filho e faz revelação sobre HIV

Influenciadora compartilhou a ida ao posto de saúde com o filho e incentivou cuidados preventivos

04.11.25 22h15

Conteúdo adulto

Musa fitness bomba na web e promete vender conteúdo adulto: veja como ela mudou em apenas 2 anos

Isabella Longuinho já faz sucesso nas plataformas +18, mas promete novos conteúdos

19.10.25 8h30

RELATO

Influenciadora conhecida como 'Barbie humana' é encontrada morta em casa na zona oeste de SP

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros

04.11.25 18h19

CELEBRIDADES

Jessica Alves, ex-Ken Humano, realiza quinta cirurgia no rosto na Turquia

Atualmente Barbie Humana, a influenciadora brasileira já soma mais de 120 intervenções estéticas

01.11.24 9h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda