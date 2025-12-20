Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Cinema chevron right

Filmes para assistir no Natal: confira 10 produções religiosas para ver com a família

O período natalino, para cristãos, é marcado por fé, devoção e renovação

Lívia Ximenes
fonte

O Natal é um período religioso e representa o nascimento de Jesus (Freepik)

O Natal, para além de uma data festiva, é um período religioso. Aos cristãos, o momento representa o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus concebido por Maria e criado por José. Confira abaixo filmes religiosos para ver com a família nessa época.

VEJA MAIS

image Uma década em 2026: confira 12 filmes lançados em 2016 nos cinemas
A poucos dias da virada de ano, relembre títulos que completam 10 anos

image Globo de Ouro: onde assistir aos filmes que disputam em melhor drama com O Agente Secreto?

image 'O Agente Secreto' aparece entre os 10 melhores filmes do ano do New York Times
O longa brasileiro conquistou mais dois prêmios internacionais nesta semana

10 filmes religiosos para assistir no Natal

1. “O Jardim da Fé” (2014)

Sinopse: O filme apresenta a jornada de pessoas que buscam entender o sentido da vida através da espiritualidade. Ele mostra como a fé e a gratidão podem transformar situações difíceis em momentos de paz, ensinando que confiar nos planos de Deus é o caminho para a felicidade.
Onde ver: YouTube

2. “A Maior História de Todos os Tempos” (1965)

Sinopse: O enredo acompanha a vida de Jesus Cristo do início ao fim. Ele nasce em Belém, cresce pregando o amor e a compaixão, realiza milagres que atraem multidões e, finalmente, enfrenta as autoridades políticas de sua época, culminando em sua morte e ressurreição.
Onde ver: Apple TV

3. “A Estrela de Belém” (2017)

Sinopse: Um pequeno burro chamado Bo está cansado de sua rotina em um moinho e decide seguir uma estrela brilhante no céu. No caminho, ele se torna amigo de outros animais e, juntos, eles protegem Maria e José, garantindo que o casal chegue em segurança para o nascimento de Jesus.
Onde ver: Netflix, Prime Video e Apple TV

4. “A Paixão de Cristo” (2004)

Sinopse: O filme foca exclusivamente nas últimas doze horas de Jesus na Terra. Ele começa com a oração no Jardim das Oliveiras, passa pela traição de Judas, o julgamento violento e o caminho doloroso carregando a cruz até o sacrifício final no Calvário.
Onde ver: Disney+

5. “O Príncipe do Egito” (1998)

Sinopse: Dois irmãos crescem juntos como príncipes no Egito, mas um deles, Moisés, descobre sua origem escrava. Ele recebe um chamado divino para libertar o povo hebreu e precisa confrontar seu irmão de criação, o Faraó, em uma disputa que envolve pragas e milagres.
Onde ver: Prime Video e Apple TV

6. “O Milagre de Natal de Jonathan Toomey” (2007)

Sinopse: Jonathan é um marceneiro solitário que vive triste por perder a família. Sua vida ganha uma nova cor quando uma viúva e seu filho pequeno pedem que ele esculpa um presépio de madeira. Através da amizade com a criança, ele redescobre a esperança e o espírito do Natal.
Onde ver: Prime Video

7. “Paulo, Apóstolo de Cristo” (2018)

Sinopse: Enquanto aguarda sua execução em uma cela romana, o apóstolo Paulo reflete sobre sua vida de perseguições e fé. O médico Lucas o visita frequentemente para escrever sua história, ajudando a espalhar a mensagem cristã enquanto a igreja primitiva luta para sobreviver.
Onde ver: Netflix e Apple TV

8. “Virgem Maria, Mãe de Jesus” (1999)

Sinopse: A trama foca na vida de Maria e em sua missão única. Ela recebe a notícia de que será mãe do Salvador e acompanha cada passo de Jesus, desde a infância até a vida adulta, enfrentando o sofrimento de vê-lo ser perseguido com muita força e devoção.
Onde ver: YouTube e Apple TV

9. “Jesus — A História do Nascimento” (2006)

Sinopse: O filme detalha a difícil viagem de Maria e José de Nazaré até Belém. O casal enfrenta perigos, cansaço e a falta de lugar para dormir enquanto se prepara para o nascimento de Jesus, que acaba acontecendo em um humilde estábulo sob uma estrela guia.
Onde ver: Prime Video e Apple TV

10. “José e Maria” (2016)

Sinopse: Um homem que deseja vingança contra os soldados de Herodes tem sua vida transformada ao conhecer o casal José e Maria. Ao observar como eles cuidam do pequeno Jesus e como vivem a mensagem do perdão, ele começa a repensar seus próprios sentimentos e ódio.
Onde ver: Prime Video

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

filmes de natal

filmes para assistir no natal

filmes religiosos
Cinema
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM CINEMA

LUTO

Morre James Foley, diretor de '50 Tons de Cinza', aos 71 anos

Diretor morreu nesta quinta-feira (8), aos 71 anos, em Los Angeles, após uma longa luta contra um câncer no cérebro

08.05.25 18h55

CINEMA

Saiba quem é a protagonista do live action 'Como Treinar o Seu Dragão'

A atriz Nico Parker, de 18 anos, que interpretou Sarah na série de ‘The Last of Us‘, foi escolhida para interpretar Astrid no live-action ‘Como Treinar o Seu Dragão‘; atriz é filha de estrela do cinema

31.05.23 8h37

CINEMA

2ª edição do Olhar Film Festival será em Castanhal e reúne produções locais e internacionais

O festival é gratuito e contará com a exibição de produções locais e de países de todos os continentes

19.05.23 9h00

CINEMA

Aranha da saga Harry Potter é encontrada no Brasil; saiba mais sobre a aranha-chicote

O Brasil possui a maior diversidade de amblipígios do mundo, com 29 espécies espalhadas por quase todos os biomas

15.05.23 15h49

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Ator Raul Gazolla revela que filha sustentou a família com conteúdo erótico durante a pandemia

Raul afirmou não ver problema na exposição pública do tema sobre a filha e não se importa com críticas

19.12.25 10h21

BOLERO

'Rei do Bolero', cantor Lindomar Castilho morre aos 85 anos

A causa da morte não foi divulgada; cantor embalou corações e rádios nos anos 1970,

20.12.25 10h12

SHOW

Roupa Nova traz turnê 2025 para a Assembleia Paraense com hits atemporais

Um encontro marcado com a nostalgia e a emoção. O grupo revisita sucessos como "Dona" e "Whisky a Go-Go" em uma experiência interativa que promete aproximar os fãs dos seus ídolos

20.12.25 8h00

CULTURA

Andinho Farias reúne experiência de palco e estúdio no ‘Mundo Brega Pará’

Programa apresenta versões acústicas de brega com arranjos assinados pelo músico

20.12.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda