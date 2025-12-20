Filmes para assistir no Natal: confira 10 produções religiosas para ver com a família

O Natal, para além de uma data festiva, é um período religioso. Aos cristãos, o momento representa o nascimento de Jesus Cristo, filho de Deus concebido por Maria e criado por José. Confira abaixo filmes religiosos para ver com a família nessa época.

10 filmes religiosos para assistir no Natal

1. “O Jardim da Fé” (2014)

Sinopse: O filme apresenta a jornada de pessoas que buscam entender o sentido da vida através da espiritualidade. Ele mostra como a fé e a gratidão podem transformar situações difíceis em momentos de paz, ensinando que confiar nos planos de Deus é o caminho para a felicidade.

Onde ver: YouTube

2. “A Maior História de Todos os Tempos” (1965)

Sinopse: O enredo acompanha a vida de Jesus Cristo do início ao fim. Ele nasce em Belém, cresce pregando o amor e a compaixão, realiza milagres que atraem multidões e, finalmente, enfrenta as autoridades políticas de sua época, culminando em sua morte e ressurreição.

Onde ver: Apple TV

3. “A Estrela de Belém” (2017)

Sinopse: Um pequeno burro chamado Bo está cansado de sua rotina em um moinho e decide seguir uma estrela brilhante no céu. No caminho, ele se torna amigo de outros animais e, juntos, eles protegem Maria e José, garantindo que o casal chegue em segurança para o nascimento de Jesus.

Onde ver: Netflix, Prime Video e Apple TV

4. “A Paixão de Cristo” (2004)

Sinopse: O filme foca exclusivamente nas últimas doze horas de Jesus na Terra. Ele começa com a oração no Jardim das Oliveiras, passa pela traição de Judas, o julgamento violento e o caminho doloroso carregando a cruz até o sacrifício final no Calvário.

Onde ver: Disney+

5. “O Príncipe do Egito” (1998)

Sinopse: Dois irmãos crescem juntos como príncipes no Egito, mas um deles, Moisés, descobre sua origem escrava. Ele recebe um chamado divino para libertar o povo hebreu e precisa confrontar seu irmão de criação, o Faraó, em uma disputa que envolve pragas e milagres.

Onde ver: Prime Video e Apple TV

6. “O Milagre de Natal de Jonathan Toomey” (2007)

Sinopse: Jonathan é um marceneiro solitário que vive triste por perder a família. Sua vida ganha uma nova cor quando uma viúva e seu filho pequeno pedem que ele esculpa um presépio de madeira. Através da amizade com a criança, ele redescobre a esperança e o espírito do Natal.

Onde ver: Prime Video

7. “Paulo, Apóstolo de Cristo” (2018)

Sinopse: Enquanto aguarda sua execução em uma cela romana, o apóstolo Paulo reflete sobre sua vida de perseguições e fé. O médico Lucas o visita frequentemente para escrever sua história, ajudando a espalhar a mensagem cristã enquanto a igreja primitiva luta para sobreviver.

Onde ver: Netflix e Apple TV

8. “Virgem Maria, Mãe de Jesus” (1999)

Sinopse: A trama foca na vida de Maria e em sua missão única. Ela recebe a notícia de que será mãe do Salvador e acompanha cada passo de Jesus, desde a infância até a vida adulta, enfrentando o sofrimento de vê-lo ser perseguido com muita força e devoção.

Onde ver: YouTube e Apple TV

9. “Jesus — A História do Nascimento” (2006)

Sinopse: O filme detalha a difícil viagem de Maria e José de Nazaré até Belém. O casal enfrenta perigos, cansaço e a falta de lugar para dormir enquanto se prepara para o nascimento de Jesus, que acaba acontecendo em um humilde estábulo sob uma estrela guia.

Onde ver: Prime Video e Apple TV

10. “José e Maria” (2016)

Sinopse: Um homem que deseja vingança contra os soldados de Herodes tem sua vida transformada ao conhecer o casal José e Maria. Ao observar como eles cuidam do pequeno Jesus e como vivem a mensagem do perdão, ele começa a repensar seus próprios sentimentos e ódio.

Onde ver: Prime Video