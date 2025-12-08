Capa Jornal Amazônia
Globo de Ouro: onde assistir aos filmes que disputam em melhor drama com O Agente Secreto?

Estadão Conteúdo

O Agente Secreto recebeu três indicações ao Globo de Ouro 2026, uma das principais premiações do cinema e da TV americana, nesta segunda-feira, 8. Entre elas, o longa concorre a Melhor Filme de Drama, considerada a grande categoria do prêmio. Veja abaixo quais são os concorrentes e onde assistir a eles.

O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ainda nas categoria de Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. A cerimônia de entrega será em 11 de janeiro, nos Estados Unidos.

Frankenstein

O filme do vencedor do Oscar Guillermo del Toro está disponível na Netflix. A produção recebeu cinco indicações ao Globo de Ouro 2026. O protagonista Oscar Isaac disputa Melhor Ator em Filme de Drama com Wagner Moura.

Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

O longa dirigido por Chloé Zhao, também vencedora do Oscar, chega aos cinemas nacionais em 29 de janeiro. O filme recebeu seis indicações ao Globo de Ouro 2026 e é um dos favoritos nesta temporada de premiações.

Foi Apenas um Acidente

O filme de Jafar Panahi está em cartaz nos cinemas desde 4 de dezembro. Recebeu quatro indicações ao Globo de Ouro 2026, é um dos maiores concorres de O Agente Secreto nas categorias de filme internacional e venceu a Palma de Ouro em Cannes.

Valor Sentimental

Produção de Joachim Trier chega aos cinemas brasileiros em 25 de dezembro. O filme, que recebeu oito indicações ao Globo de Ouro 2026, também promete ser uma pedra no sapato no caminho de O Agente Secreto.

Pecadores

O terror de Ryan Coogler está disponível na HBO Max. O filme que surpreendeu nas bilheterias e na temporada de premiações recebeu sete indicações, entre elas de Melhor Ator em Filme de Drama, com Michael B. Jordan.

Cultura
.
